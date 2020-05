Amici Speciali, Alessio Gaudino fa un’importante rivelazione prima della semifinale di stasera: “Mi ha aiutato ad uscirne…”, cos’è successo…

Stasera andrà in onda la penultima puntata di Amici Speciali, il nuovo talent condotto da Maria De Filippi. Il talent segue le orme della versione originale, con alcune significative differenze: i partecipanti sono già personalità affermate e conosciute nel mondo della musica e della danza, non ci sono eliminati e i partecipanti si sfidano amichevolmente per raccogliere fondi da donare alla protezione civile italiana, che si trova a dover affrontare il Coronavirus in prima linea. Le prime due puntate del talent sono state un vero successo e si prospetta altrettanto seguito per queste ultime due puntate. I partecipanti ci hanno emozionato con canzoni ed esibizioni da pelle d’oca. Ogni serata oltre a proporci uno spettacolo davvero unico, ci ha fatti ridere e divertire con gli scherzi organizzati dalla padrona di casa ai danni dei suoi giudici. Tra i grandi protagonisti di questa edizione, c’è anche un ballerino che qualche anno fa fece impazzire il pubblico e tutti i professori, per la bravura e l’educazione. Stiamo parlando di Alessio Gaudino!

Amici Speciali, Alessio Gaudino rivelazione: “Mi ha aiutato ad uscirne…”

Alessio Gaudino, dopo la sua partecipazione al talent, ha avuto la possibilità di girare il mondo e dedicarsi anima e corpo alla sua passione. Oltre a girare il mondo in tournee con vari spettacoli teatrali, ha avuto la possibilità di entrare a far parte di svariati cast di ballo in diversi programmi televisivi. Adesso che è tornato ad Amici, Alessio sta avendo la possibilità ancora una volta di dimostrare tutta la sua bravura, riuscendo a conquistare pienamente i giudici. La De Filippi, ha spiegato più volte che anche quando partecipò la prima volta al talent, Gudino si è sempre mostrato un ragazzo impeccabile e dalla grandissima educazione. Oggi pomeriggio, il ballerino ha voluto rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dai fan attraverso Instagram, su Witty tv. In particolar modo, un fan gli ha chiesto quale fosse stato il momento in cui ha compreso di voler ballare… La risposta del ragazzo ha lasciato tutti a bocca aperta…

In particolare ha risposto: “Ero in un momento un po’ no, e la danza mi ha aiutato a uscirne. Semplicemente ho sfogato tutto quello che dovevo sfogare da solo con la danza. Quindi da quel momento ho deciso che sarebbe stata la cosa più importante della mia vita”. Un messaggio davvero forte quello del ballerino Vi consigliamo di CLICCARE QUI per vedere il video integrale su Witty Tv.