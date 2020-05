Belen Rodriguez dopo il videomessaggio su Instagram: “Ho valutato tutto”, ecco a cosa si riferiscono le parole della showgirl, che ha confessato di stare attraversando un momento difficile.

La vita privata di Belen Rodriguez è sempre stata sotto i riflettori, ma in questo periodo la situazione è particolarmente amplificata. La showgirl è tra le più seguite e amate dal pubblico e il suo profilo Instagram conta ben 9 milioni e mezzo di followers, che ogni giorno guardano tutto quello che lei pubblica. Del resto Belen è sempre molto ‘social’ e condivide con i suoi fan tanti momenti di lavoro, ma anche momenti di vita quotidiana in famiglia, con il piccolo Santiago e con il marito Stefano De Martino. In questi giorni, però, la conduttrice argentina ha tutti gli occhi puntati addosso proprio per il suo rapporto con Stefano, che sembrerebbe essere in crisi. I due non appaiono da tempo insieme sui rispettivi profili social e non si scambiano like o dolci dediche, come hanno sempre fatto da quando sono tornati insieme. Cosa succede tra di loro? Belen ieri ha pubblicato un videomessaggio dicendo che sta attraversando un momento difficile, poi ha risposto a un commento su Instagram, rivelando nuovi dettagli: ecco le sue parole.

Belen Rodriguez dopo il videomessaggio: “Ho valutato tutto”, ecco a cosa si riferiscono le sue parole su Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono nella stessa casa da un po’, ma il ballerino aveva dichiarato di doversi trasferire temporaneamente a Napoli solo per motivi lavorativi. La lontananza tra i due, però, sembra non essere solo fisica. Tante le indiscrezioni secondo cui la coppia sarebbe in un momento di crisi, alle quali si aggiunge il videomessaggio che ieri la showgirl ha pubblicato su Instagram, nel quale ha ammesso quasi in lacrime di stare attraversando un momento molto difficile. Le parole di Belen sembrano riferite proprio al rapporto con Stefano, il quale dal canto suo continua a rimanere in silenzio sull’argomento.

Tantissimi i commenti arrivati al video di Belen da parte dei suoi fan, che le hanno espresso grande vicinanza e sostegno in questo momento difficile. La conduttrice ha risposto ad alcuni di loro, rivelando nuovi dettagli sulla situazione che sta vivendo.

Al messaggio di un follower, infatti, Belen ha risposto che ha ‘valutato bene tutto’ e che nessuno le toglierà il sorriso. A cosa si riferiscono esattamente queste sue parole? Non ci resta che aspettare nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda per provare a capire meglio cosa stia succedendo.