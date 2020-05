Belen Rodriguez, splendida sorpresa: ‘Siete l’amore’, il regalo inaspettato

Sul suo canale social ufficiale, Belen Rodriguez ha mostrato la splendida sorpresa ricevuta: il regalo è inaspettato e lei è senza parole.

Non vive un periodo molto sereno, Belen Rodriguez. Nonostante non ne abbia specificato il motivo e, soprattutto, non abbia confermato le voci sulla presunta crisi con Stefano De Martino, la showgirl argentina non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi followers non essere molto serena. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dal suo ‘sfogo’ su Instagram, la bellissima argentina è stata completamente subissata di affetto dal suo pubblico. In un batter baleno, i suoi più cari sostenitori hanno mostrato tutto il loro affetto e profonda stima per la loro beniamina. Ma non solo. Perché c’è chi è andato bene altro. Facendole recapitare, perciò, un regalo davvero inaspettato. Ecco. È proprio questa la splendida sorpresa che, pochissime ore fa, la showgirl ha voluto condividere con i suoi sostenitori.

Belen Rodriguez, splendida sorpresa: il regalo inaspettato mostrato su Instagram

Come dicevamo precedentemente quindi, appena appresa la notizia di un periodo non molto sereno per Belen Rodriguez, tutti i suoi followers si sono preoccupati per dimostrarle il loro affetto. Non soltanto, in pochissimo tempo, il posto dello sfogo social è stato completamente preso d’assalto dai suoi followers, ma le sono state dedicate anche delle parole davvero incredibili. E non solo. Perché, pochissime ore fa, la bellissima argentina non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan di una splendida sorpresa ricevuta. Sappiamo che sul suo canale social ufficiale, la modella è sempre molto attiva. Ed è proprio per questo motivo che non poteva affatto fare a meno di condividere questo regalo davvero inaspettato. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

‘Davvero grazie, ragazzi. Siete l’amore’, scrive Belen Rodriguez come didascalia a questo regalo inaspettato. La sorpresa ricevuta dall’argentina è davvero splendida. Ed è proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente capire dal messaggio scritto, l’argentina è completamente senza parole.

L’inedito retroscena su Stefano De Martino

Non sappiamo se la crisi decantata in questi ultimi giorni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia reale. Perché, fino a questo momento, nessuno dei due diretti interessati ha preferito esprimersi. Se, da una parte, l’argentina ha confessato di non vivere un periodo molto facile. Il napoletano, dal canto suo, continua a pubblicare Instagram Stories inerenti al suo lavoro. Fatto sta che, pochissime ore fa, è trapelata un inedito retroscena. Stando a quanto si apprende dal settimanale Oggi, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, l’ex ballerino di Amici sia ritornato a Milano per salutare suo figlio Santiago e che da lì, caricata la sua macchina in compagnia di sua madre e del suo fratellino, abbia fatto ritorno a Napoli.