Caterina Balivo dice addio a ‘Vieni da Me’? Le sue parole in diretta non passano inosservate, ecco cosa ha detto la conduttrice durante una puntata del suo talk show.

Caterina Balivo è uno dei volti più amati della nostra televisione. La conduttrice ‘entra’ tutti i giorni nelle case degli italiani con il suo programma ‘Vieni da Me’, che regala sorrisi ed emozioni al pubblico con le tante interviste a tutti i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo e non solo. Anche in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la Balivo ha potuto andare ancora in onda, dopo un’iniziale sospensione, anche se ha dovuto apportare delle modifiche al suo programma. Niente più pubblico in studio e la maggior parte degli ospiti in collegamento sono i due principali cambiamenti di questa nuova versione di ‘Vieni da Me’, che è ormai giunta al termine. Oggi, 29 maggio, ci sarà infatti l’ultima puntata di questa particolare ed emozionante stagione. Ma cosa c’è nel futuro di Caterina Balivo? La conduttrice è pronta a dire addio al suo programma? Alcune sue dichiarazioni in diretta hanno insinuato il dubbio: ecco cosa ha detto.

Caterina Balivo pronta a dire addio a ‘Vieni da Me’? Ecco le sue parole che hanno destato sospetto

Caterina Balivo si prepara a salutare il pubblico di ‘Vieni da Me’, almeno per il momento. Il programma di Rai Uno è giunto al termine di questa stagione televisiva e oggi, 29 maggio, ci sarà l’ultima puntata prima della pausa estiva. La conduttrice, però, ha cominciato i suoi saluti e ringraziamenti già nella puntata di due giorni fa, mercoledì 27 maggio. Durante una delle sue interviste con ospiti in collegamento, la Balivo ha approfittato di un momento in cui i tecnici le stavano portando del materiale in studio, per cominciare a salutare e ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con lei in queste due stagioni di ‘Veni da me’: “Sono stati due anni bellissimi, anche se molto difficili. Tutti noi abbiamo lavorato tantissimo. A volte alla fine non si riesce a ringraziare bene tutti, allora voglio dire un grande grazie a tutta la squadra”. Le parole della Balivo, visibilmente emozionata nel salutare e ringraziare i suoi collaboratori, hanno insinuato un dubbio nel pubblico. La conduttrice è pronta a dire addio a Vieni da Me?

L’indiscrezione è stata lanciata anche da CheTvCheFa, secondo cui nella puntata di oggi la Balivo potrebbe annunciare il suo addio al programma. Non ci resta che attendere nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda.