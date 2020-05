Caterina Balivo lascia Vieni da me: l’addio in diretta, “Mi mancherete”, cosa è accaduto durante la puntata di oggi della trasmissione.

Una puntata speciale, quella di Vieni da me andata in onda quest’oggi. Precisamente la puntata numero 350 del talk di Rai Uno, condotto da Caterina Balivo. Ed è stata proprio quest’ultima a salutare il suo pubblico, in diretta, annunciando il suo addio al programma. Una voce che era già nell’aria nelle ultime ore, e che la conduttrice ha confermato con un post pubblicato su Instagram proprio poco prima dell’inizio della diretta di oggi. Un momento davvero emozionante, durante il quale Caterina non nasconde l’emozione. Scopriamo le sue parole.

Caterina Balivo lascia Vieni da me: “È stato un viaggio meraviglioso”, l’addio in diretta

Una vera e propria doccia fredda per i telespettatori di Vieni da me. Quella andata in onda quest’oggi è stata l’ultima puntata in cui abbiamo visto Caterina Balivo alla conduzione del talk di Rai 1. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice partenopea, prima attraverso il suo profilo Instagram, e poi salutando tutti in diretta. Parole davvero toccanti, quelle di Caterina, che spiega come si arrivato il tempo di staccarsi da questo meraviglioso porto sicuro, e andare alla ricerca di nuove idee e nuove esperienze. Ma la Balivo è stata chiara: “Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perdiamo di vista”. In seguito, il post pubblicato dalla conduttrice su Instagram; nella didascalia trovate le parole che la conduttrice ha dichiarato anche in diretta, proprio nei primi minuti della puntata di oggi:

Un saluto commosso, quello di Caterina, che anche a fine puntata, ha ribadito il grande amore per il suo pubblico e per tutti coloro che fanno parte della trasmissione: “Grazie a tutti davvero. È stato un viaggio meraviglioso. Voi non sapete quante persone meravigliose lavorano qui, davvero!”.

Una puntata super emozionante, la numero 350 di Vieni da me. I fan della trasmissione non hanno perso tempo a commentare il post della Balivo, inondandola di messaggi di affetto. Che dire, il pubblico mancherà a Caterina, ma anche lei mancherà tantissimo ai suoi telespettatori. E voi, avete seguito l’ultima puntata di Vieni da Me?