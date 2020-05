La foto di Cecilia Rodriguez su Instagram in costume da bagno e tavola da surf fa impazzire i suoi fan. Oltre 38mila like in pochissimo tempo.

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è sicuramente una delle donne più amate e anche invidiate d’Italia. La sua storia d’amore con Ignazio Moser è infatti una di quelle favole metropolitane che ogni donna vorrebbe avere. Sia per l’amore incondizionato di lui, sia per la bellezza di entrambi che è nettamente molto evidente. Proprio la bellezza di Cecilia è spesso centro delle foto e degli scatti postati su Instagram dalla showgirl e influencer che riesce a scaldare gli animi dei suoi followers anche nei giorni più bui!

La foto di Cecilia Rodriguez al mare

E a proposito di scatti roventi una delle ultime foto postate da Cecilia su Instagram ha fatto impazzire i fan di gioia. La showgirl infatti si è scattata una foto per pubblicizzare la linea di costumi Me Fui e per farlo, ovviamente, ha sfruttato il suo fisico mozzafiato. La Rodriguez è infatti ritratta in ginocchi accanto ad una tavola da surf in riva al mare. Al di là dell’evidente bellezza del costume, che avranno notato solo le donne, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il fisico mozzafiato della ragazza.

Il fisico di Cecilia

Di profilo notiamo come ogni aspetto del suo corpo sia perfettamente delineato e dell’odiosa cellulite che attanaglia noi donne normali, nemmeno l’ombra. Lato a e lato b sono da capogiro tanto che i commenti che accompagnano la foto sono tutti evidentemente positivi. C’è chi la definisce come meravigliosa, splendida, un piacere per gli occhi… insomma, un pioggia di bellezza che si è concretizzata in oltre 38mila like per questa foto di Cecilia in costume da bagno.

Così Cecilia Rodriguez festeggia il ritorno alla vita normale, anche a livello lavorativo, con questa foto meravigliosa. I fan non possono che essere entusiasti, anche se le foto che la ritraggono insieme al fidanzato Ignazio restano quello che attirano sempre il maggior numero di like in assoluto. Come dargli torto per altro?