Chi è l’ex fidanzata di Davide Basolo: ha partecipato a Miss Italia

Per chi non conoscesse l’ex fidanzata di Davide Basolo, alias l’Alchimista di Uomini e Donne, di seguito vi diciamo chi è e cosa fa nella vita

L’Alchimista di Uomini e Donne ha finalmente un volto: si chiama Davide Basolo, è originario di La Spezia, in Liguria, ed ha 26 anni. Di professione barman, Basolo vive a Firenze, città dove ha trovato lavoro. Per cinque anni ha lavorato anche a Formentera, nota meta turistica sita nella penisola iberica, in qualità di responsabile di un noto locale dell’isola. Prima era stato anche responsabile di vendita in un negozio d’abbigliamento. Basolo ha deciso di togliere la maschera pubblicamente nella scorsa puntata di Uomini e Donne, rivelando finalmente ai presenti in studio e al pubblico da casa il suo volto. Il barman sembra aver fatto una bella impressione alla tronista Giovanna Abate ed ad oggi sembra addirittura il favorito per la scelta. Basolo, a differenza degli altri due corteggiatori, sembra avere le idee chiare ed è pronto a portare via dal programma la bella romana. La favola dell’Alchimista avrà un lieto fine? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Di seguito vi diciamo chi è l’ex fidanzata del barman ligure.

Chi è l’ex fidanzata di Davide Basolo?

Come riportato da Fanpage, l’ex fidanzata dell’Alchimista di Uomini e Donne è Elena Benedini. La loro relazione pare sia terminata nel 2018 e non sappiamo quanto sia durata. Elena è nata nel 1996 in Toscana, precisamente a Carrara, dove vive. Lavora nel settore dell’estetica e si occupa di ricostruzione unghie. Tali informazioni possiamo trovarle anche sul suo profilo Instagram e soprattutto sul secondo profilo creato dalla ragazza e dedicato solo al suo lavoro. Elena, però, ha anche un passato da modella. Dopo aver frequentato il liceo artistico, infatti, ha mosso i primi passi nella moda. Ai tempi della scuola, è stata eletta Miss Parco La Ragnaia Calenzano. Nel 2016, invece, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia. All’epoca, al quotidiano La Nazione, dichiarò di sognare di diventare interior designer o infermiera, professione svolta dalla madre. La giovane adora i bambini e sognava di specializzarsi in pediatria. Sempre dal quotidiano La Nazione, sappiamo che è una fan di Gigi D’Alessio, noto cantante napoletano. In una delle sue stories su Instagram, invece, ha pubblicato una foto in cui ricorda i “bei tempi” legati alla danza classica.

Modella, ballerina e donna in carriera, eppure non è bastato per Basolo, oggi l’Alchimista. A guardare bene, però, Elena e Giovanna sono molto simili esteticamente: entrambe more, con tratti ben marcati, con l’unica differenza del colore degli occhi. È probabile dunque che la tronista di Uomini e Donne rispetti veramente il canone di donna di Basolo.