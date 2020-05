Chiara Ferragni in costume in terrazza, bella come il sole: un dettaglio non passa inosservato negli scatti della bellissima influencer.

Di influencer, al giorno di oggi, se ne vedono davvero a milioni sui social. Ma la regina di tutte è senza dubbio lei, Chiara Ferragni, la biondissima moglie di Fedez. Partendo da un semplice blog, Chiara ha creato un vero e proprio impero digitale. Sui social, la Ferragni è una vera e propria star: il suo profilo Instagram conta più di 20 milioni di followers. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bellissima influencer si è mostrata in tenuta da mare. Oggi, infatti, Chiara era in ‘holiday mood’! Il costume floreale che indossa è davvero incantevole, ma c’è anche un dettaglio in particolare a non passare inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

Chiara Ferragni in costume in terrazza: un dettaglio negli scatti della influencer non passa inosservato

L’estate è ormai alle porte e le ‘prove costume’ di tante vip stanno già popolando la home di Instagram. Qualche ora fa, è stata la meravigliosa Chiara Ferragni a mostrarsi in tenuta da mare, seppur comodamente seduta sui divanetti della sua terrazza. La regina delle influencer indossa un bikini dalla fantasia floreale di un noto brand. Bellissima come il sole, date un’occhiata agli scatti:

“La stagione dei bikini è ufficialmente iniziata!”, scrive la Ferragni come didascalia al post. E chi bikini! Il costume indossato dalla influencer ha letteralmente fatto impazzire i followers. Ecco alcuni commenti apparsi sotto il post:

Insomma, pioggia di complimenti per il bikino sfoggiato da Chiara che, come potete notare, ha abbinato al due pezzi un cappello che difficilmente passa inosservato. Un modo super stiloso per proteggersi dal sole che oggi splendeva su Milano. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social di Chiara Ferragni? Non ve ne pentirete!