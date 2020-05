Chiara Ferragni, selfie in bagno: sapete quanto costa il suo accappatoio?

Chiara Ferragni, selfie in bagno in versione casalinga: sapete quanto costa l’accappatoio che indossa la famosa influencer? Ecco il prezzo

Di influencer, sui social, ce ne sono davvero a milioni. Ma è lei la regina indiscussa. Parliamo di Chiara Ferragni, che, partendo da un semplice blog, ha creato un vero e proprio impero digitale. Sui social, Chiara è una vera e propria star: il suo profilo Instagram conta ben 20,2 milioni di followers. Con i quali la Ferragni ama condividere i momenti più belli delle sue giornate. Non solo scatti lavorativi, ma anche foto e video della sua quotidianità, vissuta col suo amato Fedez e il piccolo Leone Maria. E la giovane influencer non ha ‘paura’ di mostrarsi in versione casalinga. Soprattutto durante la quarantena degli scorsi mesi, Chiara si è mostrata spesso al naturale o in tenuta da casa. E anche da bagno! Proprio così, tra i tanti scatti pubblicati nel corso del lockdown, sono spuntati alcuni selfie della influencer in bagno. In braccio il piccolo Leone, ma a colpire tutti è un particolare dettaglio: si tratta dell’accappatoio super colorato, che Chiara indossa proprio al momento dello scatto. Curiosi di scoprire quanto costa? Vi sveliamo subito il prezzo esatto!

Chiara Ferragni si mostra in accappatoio: sapete quanto costa? Ecco il prezzo esatto

È ufficiale: Chiara Ferragni ha stile anche in bagno. Chi la segue sui social sa che la bellissima influencer può contare su un guardaroba da fare invidia. I suoi outfits sono sempre impeccabili, ma forse non tutti sanno che anche l’accappatoio della Ferragni non passa inosservato! In alcuni recenti scatti pubblicati su Instagram, la moglie di Fedez si mostra proprio in tenuta da bagno, probabilmente in procinto di fare la doccia. Capelli legati ed accappatoio… ma non un accappatoio qualsiasi! La particolare fantasia del tessuto non lascia dubbi: si tratta di un capo Versace. Un accappatoio multicolor, caratterizzato appunto dal logo del marchio accennato sul tessuto e una stampa Barocco sulle maniche e sulla cintura. Insomma, anche in bagno Chiara sa farsi notare. Il prezzo dell’accappatoio? 390 euro, come si legge sul sito ufficiale della Maison. Ecco gli scatti:

Eh si, ve lo avevamo detto! Un accappatoio che non passa di certo inosservato. Chiara non rinuncia al suo stile, neanche in bagno! E voi cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della bellissima influencer e della sua splendida famiglia? Non ve ne pentirete!