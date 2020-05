Ilenia Lazzarin irriconoscibile: cosa ha combinato l’attrice? Lo scatto sui social non è passato inosservato.

Tra le attrici della soap Un posto al sole, lei è una delle più amata in assoluto. Parliamo di Ilaria Lazzarin, che nella serie tv ambientata a Napoli interpreta il ruolo di Viola Bruni, ormai da quasi dieci anni. Ma i fan della bellissima attrice possono seguirla non solo sul piccolo schermo, ma anche attraverso i social. In particolare Instagram, dove il profilo ufficiale di Ilenia conta ben 422 mila followers. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, l’attrice si è mostrata in una versione decisamente ‘inedita’. Ilenia è quasi irriconoscibile: curiosi di vedere il particolare selfie pubblicato dall’attrice? Ve lo mostriamo subito!

Ilenia Lazzarin irriconoscibile: ecco come si è mostrata l’attrice sui social

“Non farti ingannare. Il tempo non cambia le persone delle ipotesi le smaschera”. È questa la frase che Ilenia Lazzarin accompagna all’ultimo selfie pubblicato sul suo profilo di Instagram. Un selfie in cui, appunto, l’attrice indossa una ‘maschera’ molto particolare. Si tratta di un trattamento di bellezza, che, come spiega Ilenia nei commenti al post, serva a purificare pori e pelle. L’attrice si è mostrata proprio così, date un’occhiata:

Uno scatto che non è passato inosservato: il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan. “Sempre bella anche con le maschere”, scrive un followers, e c’è chi si sofferma sui meravigliosi occhi blu dell’attrice, che spiccano nel bianco. Insomma, Ilenia è bellissima…anche così! E voi, cosa aspettate a seguire l’attrice sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!

Un posto al sole pronto a tornare

In arrivo buone notizie per i fan di Un Posto al Sole. Dopo la brusca sospensione a causa del Coronavirus, Rai Tre ha optato per la messa in onda delle repliche, in onda alle 20.45. Ma l’annuncio che tutti attendevano è arrivato sulla pagina Fb della serie tv, proprio qualche giorno fa: le riprese delle nuove puntate sono ripartite e il cast non vede l’ora di tornare in onda. Restate collegati!