Kim Cattrall oggi: come è diventata Samantha Jones di Sex And the City e quanti anni ha?

Tutti ricordiamo la serie Sex And The City. È stato un cult degli anni ’90 e 2000 che ha letteralmente fatto impazzire le donne e le ragazze di tutto il mondo. Carrie Bradshaw con i suoi amore e le sue mille paranoie ha rappresentato una icona. L’emblema della donna single a trent’anni che non trova l’uomo giusto e che combatte duramente per cercare di scovare l’anima gemella. Il tutto con una certezza: alla peggio avrebbe sempre avuto Samantha, Miranda e Charlotte dalla sua parte. Le sue tre migliori amiche. Le donne, finita la serie e finiti i film, non hanno mai smesso di essere unite. Ancora oggi condividono foto l’una dell’altra sui canali social. Ma come sono diventate? Soprattutto Kim Cattrall, Samantha Jones in Sex and The City, com’è oggi?

Il trailer del primo film di Sex and The City con Kim Cattrall

Kim Cattrall in Sex And The City: il personaggio di Samantha

Kim Cattrall la ricordiamo spumeggiante e sempre appassionata di uomini e notti bollenti. Nella serie tv interpretava appunto Samantha Jones una Pr di successo a Manhattan che aveva relazioni con tutti gli uomini di New York. Questo fino all’incontro con Smith, il suo compagno per la vita che l’ha supportata anche durante i momenti difficili raccontati nella serie tv. La donna infatti durante le puntate ha scoperto di avere il cancro al seno e, sebbene lo abbia combattuto e vinto, ha anche avuto dei momenti difficili in cui il suo compagno l’ha sostenuta.

Com’è oggi Kim Cattrall

Oggi Kim Cattrall dimostra gli anni che ha. Ma è sempre una bellissima donna. Su Instagram è molto attiva e i fan continuano a seguirla come durante la messa in onda delle puntate di Sex And The City.

Oggi Kim Cattrall ha 64 anni e resta una donna meravigliosa e piena di vita. La vediamo fare appelli per molte realtà in difficoltà e il suo profilo spesso è dedicato a lotte e battaglie sociali. Ma ci sono anche molti spaccati della sua vita quotidiana che la mostrano come una donna in carriera, ma che ha anche trovato il giusto spazio da dedicare alla famiglia.