Durante la puntata di questa sera di Amici Speciali, Michele Bravi si è lasciato andare a delle parole davvero commoventi per Maria De Filippi.

Sapevamo che sarebbe stata davvero imperdibile ed, in effetti, così è stato. L’ultima puntata di Amici Speciali è stata davvero formidabile, bisogna ammetterlo. Non soltanto per le numerose ed emozionanti esibizioni che, fino a questo momento, si sono svolte nello studio di Canale 5, ma anche per un momento davvero emozionante avvenuto nel bel mezzo della diretta. Mancavano pochi istanti alla nomina del primo finalista quando Maria De Filippi, chiamati al centro Michele Bravi, Alessio Gaudino e Giordana Angi, ha mostrato loro dei filmati più che emozionanti che ripercorrono i loro momenti nella scuola (nel caso della cantante romana e del ballerino) e i momenti salienti della loro carriera. È proprio in quest’occasione che, seduta accanto al cantante venticinquenne, il buon Bravi si è lasciato andare a delle parole davvero splendide nei suoi confronti.

Amici Speciali, le splendide parole di Michele Bravi per Maria De Filippi

Dopo ave ripercorso la sua carriera con sottofondo delle sue personali parole e riflessioni, Michele Bravi si è lasciato andare a della parole davvero splendide nei confronti di Maria De Filippi. ‘Tu mi hai scritto un messaggio lungo, educatissimo come sei ed era un messaggio della serie ‘se mi tendi la mano, sono contento’, ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questo silenzio, della paura delle telecamere..’, queste le parole che la padrona di casa di Amici Speciali ha voluto riservare al cantante venticinquenne appena terminato il filmato della sua carriera. Immediata è stata la reazione di Michele. Che, dopo aver annuito a tutte le parole e considerazioni della De Filippi, non ha potuto fare a meno di spendere delle splendide parole per la regina di Mediaset.

‘Non ne amo molto parlare, ed è la ragione per cui preferisco cantare. Però, una cosa la devo dire: se io penso a me all’anno scorso, c’era soltanto il silenzio, solo quello. E tu sei stata la prima persona, e lo credo veramente, che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi come stavo’, ha risposto Michele Bravi a Maria De Filippi. Sottolineando di quanto sia stato immenso il suo ringraziamento.