New Amsterdam, chi è Freema Agyeman: scopriamo insieme l’età e la vita privata dell’attrice che interpreta la dottoressa Helen Sharpe nella serie tv evento

Tra poco finalmente potremmo vedere le nuove puntate della serie tv evento che sta facendo impazzire i fan delle genere Med Drama. Stiamo parlando di New Amsterdam, sospeso a marzo a causa dell’arrivo del Coronavirus e messo in stand by in attesa di tempi migliori. Adesso che anche i programmi televisivi stanno lentamente tornando al loro posto, nelle loro fasce orarie, tutto ciò che era stato sospeso può lentamente tornare sul piccolo schermo. La serie tv aveva emozionato milioni di telespettatori, con le loro storie drama e al cardiopalma. La seconda stagione della serie era iniziata tra febbraio e marzo ed era arrivata al giro di boa, pronta per gli ultimi 8 episodi. Ma prima di iniziare a goderci questi ultimi episodi, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su una delle protagoniste, la dottoressa Helen Sharpe, interpretata da una magistrale Freema Agyeman. Il suo personaggio è certamente tra i più amati, e tra i più caleidoscopici della serie tv med drama.

New Amsterdam, chi è Freema Agyeman: età e vita privata dell’attrice

Freema Agyeman è nata sotto il segno dei pesci il 20 marzo del 1979 a Londra, e ha origini metà iraniane metà ghanesi. Freema è un’attrice inglese che nel corso degli anni si è fatta conoscere al pubblico mondiale per alcune importanti interpretazioni. La Agyeman è molto legata alla famiglia e nasce da a Londra da Azar, madre iraniana e Osei, padre ghanese. Purtroppo gli equilibri familiari si rompono nel momento in cui i due divorziano, quando Freema è ancora una bambina. La donna ha una sorella maggiore di nome Leila e un fratello minore di nome Dominic. Per quanto riguarda la sua istruzione, possiamo dirvi che ha frequentato prima la scuola cattolica Our Lady’s Convent RC High School di Stamford Hill e successivamente si è iscritta alla Anna Scher Theatre School di Islington. Sin da ragazza coltiva la passione per il cinema e il teatro, decidendo così di studiare arti dello spettacolo e teatro alla Middlesex University, dove qualche anno più tardi, si è laureata nel 2000. Freema ha anche un’altra passione oltre alla recitazione, ed è il sociale… Proprio in onore delle sue origini decide di tatuarsi sulla parte alta del braccio la parola iraniana “raha” che significa “libero”, e più sotto l’immagine di una farfalla. Un forte richiamo quindi a quella che è la sua discendenza… Freema è oltretutto una grande sostenitrice della società Divine Chocolate, la quale si occupa dei diritti dei lavoratori dei campi di cacao in Ghana, affinché abbiano un’esistenza libera. La carriera della Agyeman iniziò subito dopo la sua laurea alla Middlesex University, con alcune audizioni per tre ruoli differenti per la stagione 2006 di Doctor Who. Il 24 giugno 2005 Freema decide di tentare la sorte, sostenendo un provino il ruolo di “Sally Jacobs” nello speciale L’invasione di Natale, ma non andò come sperato poiché la parte fu affidata ad un’altra attrice. Dopo qualche mese non si perse d’animo e decise di proporsi per i ruoli di Esme e Adeola Oshodi per il film ‘L’ascesa dei Cyberuomini’ e ‘L’esercito dei fantasmi’. Stavolta la Agyeman riesce a sbaragliare la concorrenza e ottiene la parte di Adeola approdando sul grande schermo il 1º luglio del 2006. Dopo qualche tempo venne ricontattata dalla produzione, poiché era rimasta molto colpita dalla versatilità mostrata dalla ragazza. La scelsero infatti come nuova compagna di viaggio del ‘Dottore’ sotto il nome di Martha Jones. Freema iniziò le riprese della terza serie di ‘Doctor Who’ nell’agosto 2006 e terminò il lavoro nel marzo 2007. Da allora la donna ha preso parte a tutte le seguenti stagioni, ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Freema recitò anche in tre episodi della seconda stagione di Torchwood, spin-off di Doctor Who e altri speciali della serie tv.

Attualmente è impegnata con le puntate di ‘New Amsterdam’ e non è escluso che la vedremo anche nelle stagioni future, visto il successo del suo personaggio. Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, possiamo dirvi che è sposata con l’attore Noel Clarke ed è molto attiva sui social, dove potete seguirla.