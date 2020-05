Pago e Serena si sono lasciati: il commento dell’ex tentatore Alessandro Graziani, oggi corteggiatore a Uomini e Donne.

Ormai sembra davvero ufficiale: tra Pago e Serena Enardu è di nuovo finita. La coppia si era riappacificata in tv solo pochi mesi fa, dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Era stata Serena a raggiungere il cantante nella casa più spiata della tv, con lo scopo di riconquistarlo. Missione compiuta: la coppia sembrava essere uscita dalla Casa più unita che mai e i dissapori del passato sembravano essere stati messi da parte. Qualche settimana fa, però, l’annuncio spiazzante della Enardu, che con un post su Instagram ha informato i suoi fan della rottura. Il motivo? Nessuno dei diretti interessati lo ha specificato, ma, dallo sfogo di Serena, è facile intuire che, in fondo, Pago non fosse riuscito mai a perdonare del tutto la sua compagna. Che, durante la scorsa edizione di Temptation Island Vip, ha stretto un particolare rapporto con uno dei tentatori, Alessandro Graziani, scatendando la rabbia di Pago. Ma cosa ne pensa Alessandro della nuova crisi della coppia? Ebbene, l’ex tentatore, ora corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne, ha detto la sua.

Pago e Serena si sono lasciati, l’ex tentatore Alessandro Graziani dichiara: “Non credo di fare più parte dei loro problemi”

Oggi lo vediamo tra i corteggiatori di Giovanna Abate ( anche se, nell’ultima puntata pare si sia eliminato!), ma tutti ricorderanno la partecipazione di Alessandro Graziani nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Si, perché il pallavolista è proprio il tentatore con cui Serena Enardu, all’epoca fidanzata di Pago, ha stretto un particolare feeling all’interno del docu-reality di Canale 5. Un feeling che non è piaciuto affatto al suo compagno, che non ha digerito il comportamento di Serena. Al termine della trasmissione, i due si sono lasciati, per poi ritrovarsi qualche mese fa grazie al GF Vip. Oggi, Pago e Serena si sono nuovamente allontanati. Cosa ne pensa Alessandro di tutto questo? Ebbene, la domanda gli è stata posta durante un’intervista sul magazine ufficiale di Uomini e Donne. A quanto pare, Alessandro si ritiene completamente ‘fuori’ da questa situazione: “Come ho già detto, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento”, spiega il corteggiatore, che aggiunge: “Non so bene perché si sono lasciati, non ho voluto più cercarla da gennaio. Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare ogni contatto che generi fraintendimenti”.

Insomma, Alessandro preferisce non entrare più in queste vicende e , dopo aver dichiarato di essere molto dispiaciuto per ciò che ha subito Pago, conclude: “Non credo di far più parte dei loro problemi“. E voi, che idea vi siete fatti sulla complicata questione tra Pago e Serena? Vi piacerebbe rivedere la coppia unita?