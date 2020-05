Barbara D’Urso ha saluto Pomeriggio Cinque: l’appuntamento con il show pomeridiano riprenderà a settembre, ma cosa andrà in onda al suo posto a Giugno?

Siamo alle battute d’arresto dei maggiori programmi televisivi. Proprio oggi, venerdì 25 Maggio, non soltanto è stata mandata in onda l’ultima puntata di Vieni da Me, ma anche quella di Pomeriggio Cinque. Ebbene si. Dopo un lungo ed incredibile percorso, nel suo appuntamento odierno, Barbara D’urso ha salutato il suo tanto amato e tanto seguito show del pomeriggio. Non è un addio, sia chiaro. Piuttosto, dopo un anno super impegnativo, la conduttrice campana ha bisogno di riposare. È proprio per questo motivo che, fino a settembre, non sarà in onda con il suo contenitori di informazioni. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: se da Lunedì non vedremo più il programma della simpaticissima D’Urso, cosa andrà in onda da Giugno in poi? Scopriamolo insieme.

Pomeriggio Cinque, cosa vedremo al suo posto da Giugno?

Come dicevamo precedentemente quindi, quest’oggi, Venerdì 29 Maggio, è andata in onda l’ultima puntata di questa incredibile stagione televisiva di Pomeriggio Cinque. Così come tantissimi altri programmi televisivi, anche per il famoso e seguitissimo show di Barbara D’Urso, quest’anno è stato un anno davvero particolare. Tuttavia, seppure i numerosi colpi di scena accaduti a causa dell’emergenza Coronavirus, per un altro anno consecutivo, il programma della conduttrice campana si è dimostrato davvero imbattibile. Certo, ci farà strano non poter vedere più la simpaticissima e bravissima D’Urso su Canale 5 dalle 17:20 circa di ogni giorno, in attesa della nuova stagione che partirà a settembre, però, potremmo continuare ad ammirarla a Live-Non è la D’Urso. Ecco. Assodato che, fino al 14 Giugno, il suo prime time continuare ad andare in onda regolarmente, cosa vedremo al suo posto da Giugno in poi? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Da Lunedì 1 Giugno, quindi, non andrà più in onda Pomeriggio Cinque. Dopo un anno televisivo super impegnativo e tormentato, anche Barbara D’Urso ha bisogno di riposo e di relax. Ecco, ma cosa verrà mandato in onda al suo posto? Ecco. Sembrerebbe che, nella stessa fascia oraria del programma di Barbara D’Urso, verranno mandati, tutti i giorni, dei film. Non sappiamo di che cosa si tratta esattamente. Fatto sta che così trascorreremo la nostra estate su Canale 5. Siete contenti?