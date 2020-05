Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: la coppia torna in studio per un chiarimento; ecco cosa accadrà nella prossima puntata.

Manca sempre meno all’ultima puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe terminare il 9 giugno. Pochi giorni, quindi, al gran finale di stagione. Ma gli interrogativi irrisolti sono ancora molti: come proseguirà la conoscenza tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli ( alias Sirius)? Giovanna Abate sceglierà Sammy o Davide, il misterioso Alchimista? E ancora, è davvero finita la storia tra Enzo Capo e Pamela Barretta del Trono Over? È proprio di loro due che vogliamo parlarvi! Nel video anticipazioni della prossima puntata, che come si legge su Witty Tv andrà in onda il 3 giugno, scopriamo che i due protagonisti saranno di nuovo in studio! Nuovo chiarimento in vista? Un colpo di scena, dato che Enzo sembrava essere davvero deciso a chiudere definitivamente la sua storia con la bella pugliese, dopo i ripetuti litigi e battibecchi. Ma qualcosa, evidentemente, va ancora chiarito. Cosa succederà nella prossima puntata? Scopriamo di più!

Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: l’ex coppia formata da Enzo e Pamela torna in studio, cosa accadrà?

Emozioni a non finire nella prossima puntata di Uomini e Donne. Una clip pubblicata su Witty anticipa alcuni dei contenuti che andranno in onda il 3 giugno. Quando accadrà qualcosa di davvero inaspettato: Enzo Capo e Pamella Barretta torneranno in studio! O meglio, nelle immagini spoiler, si vede soltanto il cavaliere fare il suo ingresso in studio, per le famose scale della trasmissione. Quando Enzo prende il suo posto sulla sedia al centro dello studio, Maria De Filippi chiarisce: “Noi abbiamo chiamato anche lei, lei vuol sentire cosa dici tu e poi decide se entrare o meno”. Cosa avrà da dire il cavaliere? Che ci abbia ripensato e voglia riprovarci con Pamela? Ecco uno screen del momento, anticipato su Witty:

Una puntata che si preannuncia imperdibile. E quello riguardante Enzo e Pamela non è l’unico ‘scoop’ della puntata. Quando la tronista Giovanna entra in studio, si ritroverà davanti ben tre sedie…Ma Alessandro non si era eliminato nell’ultima puntata? Cosa bolle in pentola? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento con la trasmissione, che tornerà mercoledì 3 giugno, probabilmente per via della festività del 2 giugno. E voi, seguirete la puntata? Non potete perdervela!