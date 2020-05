Steven e Justin Assanti, Vite al Limite: dove sono finiti i fratelli oggi?

Vite al Limite, Steven Assanti e il fratello Justin oggi: come stanno, cosa fanno e come sono diventati i fratelli di Vite al Limite dopo la dieta del Dottor Nowzaradan.

Se siete dei fan sfegatati del programma Vite Al Limite sicuramente vi ricorderete Steven e Justin Assanti. Il programma ha raccontato il percorso di questi due fratelli per dimagrire insieme al Dotto Nowzaradan nella sua clinica di Houston e non è stato affatto semplice. La loro storia è stata raccontata in due puntate e ha appassionato moltissimi telespettatori, soprattutto per la figura eccentrica, irriverente e a tratti quasi fastidiosa di Steven. Ma come stanno oggi Steven e Justin Assanti?

Steven Assanti e Justin: il lungo viaggio di Vite al Limite

I fratelli Assanti soffrivano entrambi di obesità. Dei due quello messo peggio era sicuramente Steven ed era anche quello più irriverente nei confronti sia del medico che della sua famiglia. Lo ricorderete dare ordini alle infermiere in clinica. Comandare a bacchetta il padre, chiedere cibo ogni 10 minuti nel lungo viaggio dalla sua abitazione alla clinica. E allo stesso modo ricorderete anche l’introverso Justin che non vedeva l’ora che il fratello se ne andasse. Lui era più magro, ma anch’esso necessitava di cure.

La storia di Steven di Vite Al Limite

Il motivo che ha portato i due fratelli a mangiare in modo compulsivo pare sia legato, come sempre, alla loro storia familiare. Entrambi hanno vissuto una vita difficile con la madre alcolizzata che li ha sempre trascurati fino ad abbandonarli. Così, in un primo momento i due hanno dovuto cavarsela da soli, fin quando il padre non ha scoperto l’accaduto ed è andato a vivere con loro.

Steven di Vite al Limite, come abbiamo detto, è rimasto nella mente di tutti per il suo comportamento. Era fastidioso, crudele a tratti e soprattutto estremamente capriccioso. In una prima fase ha interrotto spesso la dieta del dottor Nowzaradan, ma alla fine è riuscito a portarla a termine anche con grande successo. Anche Justin, nonostante all’inizio non volesse assolutamente farsi seguire dal programma Vite al Limite, alla fine ha ceduto e ha seguito la dieta arrivando a sottoporsi a sua volta all’intervento di bypass gastrico.

Steven Vite al Limite oggi

Com’è oggi Steven di Vite al Limite? Se ve lo state chiedendo sappiate che sui social sarà difficile trovare qualcosa. Bisogna andare a spulciare nel profilo della moglie, Stephanie Assanti. Già perché Steven dopo Vite al Limite ha ripreso la sua esistenza in mano e si è anche sposato con una donna bellissima e sembra che si amino molto.

<3 <3 2 Hearts Beat As One (I Love You) Infinitely Pubblicato da Stephanie Assanti su Sabato 22 settembre 2018

Com’è oggi Justin di Vite al Limite?

Justin Assanti oggi è anche lui un caso di successo. Attivo sui social tiene sempre informati i fan sul suo successo e sul suo percorso di dimagrimento. Pare sia tornato a Cranston e lì sta continuando a vivere, lontano dal fratello col quale non ha ancora recuperato un rapporto. Da quando infatti Steven si è sposato, Justin ha dichiarato di aver smesso di preoccuparsi e di essersi liberato dal bullismo cui era sottoposto già da bambino.