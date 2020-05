Alessia Marcuzzi mostra il suo look: sapete quanto costano le sue scarpe? Ecco il prezzo esatto dei sandali neri indossati.

Alessia Marcuzzi è una della conduttrici più amate della nostra tv. Ma non è soltanto attraverso il piccolo schermo che i fan possono ammirarla. La biondissima Iena, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, che è diventato a tutti gli effetti il social network più amato dai vip. Il profilo ufficiale di Alessia è seguito da ben 4,8 milioni di followers, che ogni giorno seguono le ‘avventure social’ della splendida conduttrice. Che, qualche ora fa, ha mostrato ‘due lati’ di sé, pubblicando due scatti molto particolari. Due look, uno più elegante, l’altro casual, in cui Alessia mostra le due versioni di sé. Ma, in entrambi gli outfits, la conduttrice indossa le stesse scarpe. Un paio di sandali neri in pelle, che non potevano passare inosservati! Curiosi di scoprire quanto costano? Ve lo sveliamo subito!

Alessia Marcuzzi mostra il suo look: sapete quando costano le sue scarpe?

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi mostra i suoi look sui social. Chi segue la conduttrice su Instagram può spesso ammirare i capi del suo splendido guardaroba. Ma gli scatti postati qualche ora fa dalla bellissima Alessia hanno colpito particolarmente i followers. Per due motivi. Il primo: la conduttrice mostra le due versione di sé, proponendo un look total black, più elegante, e uno più casual, con maglia semplice e jeans. In entrambe le versione, Alessia è bellissima, ma l’occhio cade su un particolare dettaglio. In entrambi gli scatti, la conduttrice indossa le stesse scarpe, che in effetti si abbinano alla perfezione con entrambi i look. Si tratta di sandali in pelle nera firmate Bottega Veneta, caratterizzate da tacco 9 cm, motivo intrecciato e suola squadrata. Curiosi di scoprire quanto costano? Il prezzo esatto, come riportato sul sito del brand, è di 990 euro. Un sandalo che non passa di certo inosservato, date un’occhiata:

Boom di likes per gli scatti di Alessia, che è irresistibile in entrambe le versioni. Nei commenti, più di una fan ha chiesto informazioni sulle scarpe, che sono davvero piaciute al pubblico femminile. A dare un tocco di colore, lo smalto rosso ai piedi! Insomma, la Marcuzzi è impeccabile in tutte le versione. E voi, quale dei due look proposti dalla conduttrice preferite?