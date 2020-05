Tra Gaia Gozzi ed Alberto Urso c’è solo un’amicizia: Maria De Filippi ieri sera durante Amici Speciali ha messo in chiaro le cose. Ecco le parole della conduttrice.

Ieri, 29 maggio, è andata in onda la semifinale di Amici Speciali: da 12 concorrenti iniziali, gli artisti sono diventati 4, pronti per accedere alla grande finale che andrà in onda venerdì 5 giugno. Michele Bravi, Irama, Stash e Alessio Gaudino hanno conquistato la maglia della finale: chi si aggiudicherà il premio di questa versione ‘speciale’ di Amici? Oltre al ballo ed alla musica, non mancano mai i ‘gossip’ del programma: si chiacchiera da un po’ di un flirt tra due concorrenti, Gaia Gozzi ed Alberto Urso. Che il tenore siciliano avesse un ‘debole’ per la splendida cantante era già noto da un po’ sul web, ma in studio spesso tirano in ballo la questione. “Siamo solo amici” hanno sempre sottolineato entrambi, ma cosa c’è realmente tra i due cantanti? La rivelazione l’ha fatta direttamente Maria De Filippi durante la diretta!

Amici, c’è del tenero tra Gaia Gozzi ed Alberto Urso? La rivelazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi nel corso della terza puntata di Amici di Maria De Filippi ha commentato la vicenda di gossip che gira intorno ad un presunto flirt tra Alberto Urso e Gaia Gozzi. Nessun amore in vista, le parole della conduttrice Mediaset sono state abbastanza chiare: “Volevo dire che non c’è nulla tra Alberto e Gaia. Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi“. Resta certo un mistero su chi sia la persona di cui ha parlato la De Filippi: chi è impegnato, Alberto o Gaia? Dai social non traspare nulla e dalla puntata non sono emerse altre informazioni. I due concorrenti di Amici Speciali, ex vincitori delle scorse edizioni, sembrano essere molto riservati sulla loro vita privata e così non sappiamo chi dei due è legato sentimentalmente a qualcuno.