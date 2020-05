Amici Speciali, anticipazioni finale 5 giugno: grossa novità in arrivo

Venerdì 5 giugno andrà in onda la finale di “Amici Speciali”: ecco le anticipazioni del programma con una grossa novità in arrivo

Si sta per chiudere una stagione molto intesa per la produzione di Amici di Maria De Filippi. È stato un anno particolare, segnato dall’ingresso di due nuovi programmi, Amici Celebrities e Amici Speciali, ma sopratutto dall’emergenza sanitaria. Il Coronavirus ha costretto il programma di Maria ad indossare una nuova veste, rinunciando al pubblico, parte fondamentale del programma. Ieri sera è andata in onda la semifinale della trasmissione realizzata in collaborazione con Tim e per la prima volta c’è stato un piccolo ritorno alla normalità. Sugli spalti, infatti, erano presenti novanta ragazzi che hanno passato il primo step dei provini di Amici e che ieri riempivano il vuoto lasciato dal pubblico. Venerdì 5 giugno andrà in onda la finalissima e probabilmente ci saranno altri novanta ragazzi sugli spalti. Anche in questa occasione, la De Filippi ha fatto da apri fila per gli altri programmi.

Amici Speciali, le anticipazioni della finale

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici Speciali, programma realizzato in collaborazione con Tim a scopo benefico. L’intero raccolto, infatti, sarà devoluto in beneficenza per combattere l’emergenza Coronavirus. I quattro finalisti sono: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e The Kolors. La finale andrà in onda venerdì 5 giugno e sarà sicuramente una grande festa. Nel frattempo, la produzione ha rivelato una prima anticipazione della finalissima. I quattro finalisti saranno accompagnati dagli altri otto artisti che sono stati tra i protagonisti di questa primissima edizione. Vedremo dunque anche Random, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Javier Rojas, Umberto Gaudino, Andreas Muller e Gabriele Esposito. I quattro finalisti probabilmente duetteranno con uno degli artisti in gara (ora eliminati) nella prima edizione del talent show.

Oltre alla giuria di qualità, formata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello, durante questa edizione non ci sono stati ospiti in studio. Di conseguenza è probabile che non ce ne siano nella puntata finale.

Con l’ultima puntata di Amici Speciali si chiuderà la stagione del talent show, che nel frattempo ha già aperto i casting per la prossima edizione. Ieri, come abbiamo già detto, erano presenti sugli spalti alcuni ragazzi che hanno superato il primo step del provino. Maria De Filippi probabilmente darà appuntamento a settembre, quando – emergenza sanitaria permettendo – andrà in onda una nuova edizione del talent show più longevo della televisione italiana. La conduttrice, invece, chiuderà la stagione tra fine maggio e inizio giugno con l’ultima puntata di Uomini e Donne.