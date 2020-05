Nel corso della semifinale di Amici Speciali, Maria De Filippi ha svelato un inedito retroscena su Javier Rojas: ecco le sue parole.

Venerdì 29 Maggio è andata in onda la penultima puntata di Amici Speciali. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche la semifinale del talent è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sono stati svelati i nomi dei quattro finalisti, ma anche perché sono stati vissuti degli attimi davvero incredibili. Impossibile, infatti, non fare affatto riferimento alle splendide parole che Michele Bravi ha riservato per la padrona di casa. Ma non è affatto finita qui. Perché, molto probabilmente per la prima volta, Maria De Filippi ha svelato un inedito retroscena su uno dei concorrenti del programma. Parliamo di Javier Rojas. Ecco, ma cosa è esattamente accaduto in diretta? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Amici Speciali, Maria De Filippi svela un inedito retroscena su Javier

Javier Rojas, lo sappiamo, è stato uno dei concorrenti della passata edizione di Amici 19. Con la sua bravura, con il suo talento e la sua professionalità, il giovane ballerino cubano è riuscito ad impressionare facilmente tutto il pubblico italiano ed, ovviamente, tutti i professori. Tanto che, come sappiamo, è stato il vincitore della categoria ballo. Tuttavia, nel corso della semifinale di Amici Speciali, è stato svelato su di lui un inedito retroscena. A raccontare ogni cosa è stata Maria De Filippi. Che, prima di mostrare un breve filmato che ripercorre la sua esperienza pregressa nella scuola, si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

‘Javier, quello con cui ho litigato di più’, ha svelato Maria De Filippi in diretta televisiva su Javier Rojas. Insomma, un retroscena davvero inedito. Che, come dicevamo precedentemente, non era mai stato svelato prima d’ora. Sappiamo che il ballerino cubano ha sempre dimostrato di aver un carattere forte, ma di aver litigato addirittura con la padrona di casa, beh, non lo sapevamo!