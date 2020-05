Benedetta Parodi, il post che emoziona: “Una sorpresa”, cosa ha mostrato

Benedetta Parodi, il post che scioglie il cuore: “Un sorpresa”, ecco cosa ha mostrato la conduttrice sul suo profilo Instagram, l’immagine ha emozionato i fan.

Benedetta Parodi aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da oltre 800mila followers con foto e video che mostrano la sua vita quotidiana in famiglia e il suo lavoro. Tante le buonissime ricette che la conduttrice propone ogni giorno ai suoi fan, dispensando molti preziosi consigli su cosa cucinare ogni giorno. La semplicità e la solarità della Parodi sono senza dubbio le sue armi migliori, le caratteristiche che la rendono particolarmente amata e apprezzata dal pubblico, che si fida dei suoi consigli e ripropone le sue ottime ricette. Ogni mattina Benedetta pubblica delle nuove stories per dare il buongiorno ai suoi fan, e racconta loro quello che intende fare nel corso della giornata, compresi i piatti che ha in mente di cucinare per la sua splendida famiglia. Oggi, nel salutare i suoi seguaci, la conduttrice ha mostrato loro anche un’immagine incantevole ed emozionante: “Una sorpresa”, ha scritto nella didascalia dello scatto. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Benedetta Parodi, il post che emoziona i fan: “Una sorpresa”, ecco cosa ha mostrato la conduttrice su Instagram

Benedetta Parodi è sempre molto presente e attiva sui social e pubblica ogni giorno tanti video e foto di quello che fa e di quello che pensa, senza filtri e sempre con la massima sincerità. Come tutte le mattine, anche oggi la Parodi ha salutato i suoi fan nelle storie Instagram, ma stavolta il suo ‘buongiorno’ è stato davvero speciale. Benedetta ha infatti pubblicato uno scatto incantevole ed emozionante, in cui si vede un nido di uccelli con dentro 5 uova color ‘verde tiffany’. Un’immagine da sogno, che la conduttrice ha ricevuto e ha voluto condividere con i suoi seguaci: “Una sorpresa sul davanzale della mia casa in campagna”, ha scritto nella didascalia del post, che ha ricevuto migliaia di like e commenti. Le uova presenti nell’immagine sono di pettirosso, così come specificato dalla stessa Parodi in un commento: “Non sono potuta andare di persona perché la mia casa è in Piemonte e io sono in Lombardia”, ha specificato la conduttrice.

Il post ha emozionato i fan della Parodi, che hanno subito commentato la foto sottolineando la meraviglia e la potenza della Natura, che riesce sempre a regalare immagini splendide e romantiche come questa.