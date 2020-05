Can Yaman, quando inizia la nuova soap Daydreamer? Spunta la data della prima puntata, ecco quando andrà in onda.

Ormai manca davvero poco! Su Canale 5, è pronto a tornare uno degli attori più amati del momento, l’affascinante Can Yaman. Il giovane turco, che oltre ad essere attore è avvocato, si è fatto conoscere in Italia grazie alla soap Bitter Sweet, in cui interpretava l’imprenditore Ferit Aslan. Una soap che ha fatto sognare il pubblico, a tal punto che Mediaset non ha avuto dubbi: anche questa estate andrà in onda una serie tv turca, con protagonista proprio il bel Can. Il titolo della soap è Daydreamer- Le Ali del Sogno e la prima puntata è sempre più vicina. Curiosi di scoprire quando andrà in onda? Ve lo sveliamo subito!

Can Yaman, quando inizia la nuova soap Daydreamer? La prima puntata in onda il 10 giugno

Fan di Can Yaman, è tutto pronto! La nuova soap opera turca con protagonista l’amatissimo attore andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 10 giugno. Ad anticiparlo è stato Davide Maggio. La serie tv andrà in onda nella fascia oraria attualmente occupata da Uomini e Donne, che, appunto, terminerà il 9 giugno. Mancano quindi pochissimi giorni all’inizio delle intriganti vicende di Can Divit, un giovane fotografo pubblicitario, interpretato proprio da Can Yaman. Anche questa soap, come l’amatissima Bitter Sweet, parlerà di una complicata storia d’amore. La protagonista femmine della soap è Demet Odzemir, che nella storie interpreta la timida e sognatrice Sanem Aydin. I due sono pronti ad incontrarsi, innamorarsi… e far sognare i telespettatori! Come ogni soap prevede, ovviamente, la coppia dovrà superare una serie di incredibili ostacoli…

In Turchia, la soap è andata in onda per la prima volta a giugno del 2018 e finalmente approderà anche in Italia! Le fan di Can Yaman non vedono l’ora. Il pomeriggio di Canale 5 si tingerà nuovamente d’amore. Pronti a sognare con Can e Sanem?r