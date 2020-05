Chiara Biasi si spoglia e mostra il nuovo tattoo: Instagram in delirio per lei

Chiara Biasi si spoglia su Instagram e mostra a tutti i suoi sostenitori il nuovo tatuaggio: la foto è strepitosa e tutti sono in delirio per lei.

Non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, Chiara Biasi. Affermatissima e nota influencer, la giovane modella decanta di un successo davvero assoluto. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex compagna di Simone Zaza vanta di un numero di followers davvero illimitato. Con i quali, tra l’altro, si diletta a condividere degli strepitosi scatti fotografici. Già in alcuni nostri precedenti articoli, infatti, vi abbiamo parlato di alcune fotografie che, data la sua smisurata bellezza, sono riuscite a conquistare l’immediata attenzione del suo tanto amato ed affezionato pubblico social. L’ultimo, ad esempio, è stato pubblicato qualche ora fa. E, come sempre, è stato un vero e proprio successo. Sapete perché? In questo ultimo scatto, si vede chiaramente che Chiara si spoglia per mostrare ai suoi sostenitori il suo nuovo tatuaggio. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, Instagram è completamente andato in delirio per lei.

Chiara Biasi si spoglia e mostra il suo nuovo tatuaggio: fans in delirio

Come dicevamo precedentemente quindi, sul suo canale social ufficiale, Chiara Biasi non perde mai occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori degli incredibili e stupefacenti scatti fotografici. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, per mostrare il suo nuovo tatuaggio, abbiamo un’immagine completamente inedita della famosissima e seguitissima influencer. Chiara Biasi, infatti, si spoglia letteralmente su Instagram. Ebbene si. È proprio questa l’immagine che è stata condivisa sui social. E che, in un batter baleno, ha mandato in delirio tutti. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non c’è assolutamente nulla di ‘scandaloso’. Anche perché la giovanissima Biasi ha deciso di farsi immortalare di spalle per mostrare il suo nuovo tatuaggio. Ma di che cosa parliamo esattamente?

Ebbene si. È proprio questo il nuovo tatuaggio che, pochissime ore fa, Chiara Biasi ha voluto mostrare ai suoi sostenitori. Sappiamo che, su tutto il suo corpo, l’influencer ha diversi tatuaggi, ma questo è inedito. Inutile dirvi, comunque, che questo scatto è stato completamente preso d’assalto dai suoi sostenitori. In un batter baleno, infatti, sono stati davvero numerosi i suoi followers che le hanno fatto i complimenti. E, soprattutto, hanno cliccato ‘like’ alla foto. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Chiara, ancora una volta, è davvero bellissima!