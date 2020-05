Questa sera andrà in onda una delle puntate di Ciao Darwin 7, ma chi sarà la Madre Natura di questo appuntamento? Cosa occorre sapere su Penny Lane.

Siamo giunti al sabato sera e, come consueto, siamo in attesa di un nuovo ed imperdibile appuntamento di Ciao Darwin. Nonostante la replica dell’ottava stagione sia terminata, dato lo sconsiderato successo, la Mediaset ha deciso di riproporre in prima sera tutte le puntate della settima stagione. Paolo Bonolis e company, ammettiamolo, sono una vera e propria certezza per l’azienda di Milano. È proprio per questo motivo che, per altre settimane, saremo lieti di rivivere i momenti più che esilaranti di Ciao Darwin 7. Ecco. Le squadre di questa sera sono: Bucatini ed Integratori. Anche se, parliamo chiaro, la protagonista assoluta sarà, ancora una volta, lei: Madre Natura. Ecco, ma chi sarà ‘colei che tutto muove’ in questa puntata? Scopriamolo insieme.

Ciao Darwin 7, chi è la Madre Natura: cosa occorre sapere su Penny Lane

Ebbene si. Avete letto proprio bene. Questa sera, sabato 30 maggio, andrà in onda una nuova replica di Ciao Darwin 7. I protagonisti di questa puntata, come sempre, saranno due squadre. Che saranno capitanate da due donne dello spettacolo più che di successo. Facciamo riferimento, infatti, a Maddalena Corvaglia, che sarà al timone del team degli Integratori, e a Francesca Cipriani, che invece capitanerà la squadre dei Bucatini. Ecco, ma ancora prima di rivivere questa fantastici momenti, siete curiosi di conoscere chi sarà la Madre Natura di questa sera. Ed, ovviamente, conoscere ogni minimo dettaglio su di lei? Tranquilli, come è solito nostro fare, vi sveleremo tutto nel minimo dettaglio. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo prima di capire come si chiama. Ecco. Lei è Penny Lane. E, data la sua smisurata bellezza, decanta di un successo davvero favoloso. Tuttavia, prima di ammirare con attenzione la sua photogallery, ecco tutte le informazioni che sono più che utili conoscere su di lei.

Davvero bellissima, vero? Pensate, Penny Lane è davvero giovanissima, ma vanta di una bellezza davvero assoluta. Ecco, ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamolo insieme. La Madre Natura che vedremo questa sera in onda a Ciao Darwin 7 è nata il 13 Novembre del 1994 ed è nata a Cheshire, in Inghilterra. Data la fisicità bestiale e un fascino davvero irresistibile, Penny, di professione, è una modella. Numerose, infatti, sono le grandi firme che l’hanno voluto come loro testimonial. A partire, quindi, da Giorgio Armani fino a Calvin Klein. Ma non è affatto finita qui. Il suo viso non vi è affatto sconosciuto? Avete ragione! Diversi anni fa, la modella inglese ha posato per una copertina di Vanity Fair insieme a Tiziano Ferro.

Cosa sappiamo della sua vita privata?

Seppure sia davvero attivissima sul suo canale social ufficiale, purtroppo sappiamo davvero ben poco della sua vita privata. La sua photogallery Instagram, infatti, pullula di scatti fotografici davvero formidabili, che ovviamente descrivono alla grande la sua smisurata bellezza, ma nessuno che possa segnalarci qualche cosa in più sulla sua vita sentimentale. Insomma, Penny Lane è fidanzata? Volendo seguire ciò che mostra il suo Instagram, sembrerebbe proprio di no!