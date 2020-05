Coronavirus, nessun nuovo caso in 6 Regioni nelle ultime 24 ore

Coronavirus, nessun nuovo caso in 6 Regioni e zero decessi in 11 territori nelle ultime 24 ore: ecco tutti i dettagli dal bollettino della Protezione Civile.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’Italia, sia dal punto di vista sanitario che sul piano economico. Oltre 230mila i contagi su tutto il territorio nazionale, con più di 33mila decessi. Una situazione davvero pesante, che ha mandato al collasso la sanità italiana, in particolare quella delle Regioni del Nord, dove si è registrato il numero più alto di contagi e morti. Dopo il lockdown totale durato oltre due mesi, l’Italia ora si trova nel pieno della Fase Due dell’emergenza, quella cioè di convivenza con il virus. Dal 4 maggio oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro ed è cominciato un allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo. Dal 18 maggio, poi, c’è stata un’ulteriore apertura, con tante altre attività che sono ripartite e sempre più libertà di movimento per i cittadini, che oggi possono spostarsi all’interno della propria Regione senza bisogno di autocertificazione e possono rivedere amici e parenti. Il tutto però sempre con il divieto di assembramento e nel rispetto delle misure di sicurezza, ovvero utilizzo di guanti e mascherina e mantenimento delle distanze. Intanto, nonostante la riapertura, i numeri continuano a essere buoni. Nell ultime 24 ore in 6 Regioni non è stato registrato nessun nuovo caso, mentre in 11 Regioni ci sono stati zero decessi: ecco tutti i dettagli del bollettino odierno della Protezione Civile.

Coronavirus, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore in 6 Regioni e zero decessi in 11 Regioni: ecco tutti i dettagli

L’emergenza Covid-19 non è ancora superata e il virus, come sottolineato dagli esperti, è ancora in circolazione. Ma i numeri, per fortuna, sono innegabilmente migliorati. L’Italia è stato uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, ma ad oggi, nonostante ci sia stato un avvicinamento alla normalità, la situazione è sicuramente meno pesante di un mese fa. Il bollettino odierno della Protezione Civile continua a riportare nuovi contagi, soprattutto nelle Regioni del Nord Italia, ma nelle ultime 24 ore ci sono state delle buone notizie che è importante rendere note. In 11 Regioni, infatti, non ci sono stati nuovi decessi dovuti al Coronavirus. Parliamo di Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna. Addirittura in 6 di questi territori non è stato registrato alcun nuovo caso. La Lombardia rimane invece la Regione più colpita dal virus, con 67 decessi dei 111 totali delle ultime 24 ore.

Nella maggior parte delle Regioni, dunque, i numeri fanno ben sperare. Gli esperti continuano a raccomandare la massima attenzione e il rispetto delle regole, nella speranza di continuare su questa strada e andare sempre più spediti verso il ritorno alla vita normale.