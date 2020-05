Elettra Lamborghini: look con scollatura da capogiro, il dettaglio non sfugge

Elettra Lamborghini, look con scollatura da capogiro: il particolare dettaglio non sfugge ai fan, ecco lo scatto che la cantante ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Elettra Lamborghini sa sempre come far impazzire i suoi fan e far parlare di sé. La cantante è davvero amatissima dal pubblico, che la segue molto sia in tv che sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 5 milioni 700mila followers, che lei aggiorna quotidianamente condividendo ogni momento della sua vita e del suo lavoro. Nelle stories che pubblica ogni giorno, infatti, Elettra mostra la sua casa e la sua vita quotidiana, oltre ai momenti con il suo compagno nonché futuro marito, il dj Afrojack, del quale è innamoratissima. Non mancano anche annunci e notizie che riguardano il suo lavoro. Elettra ha un rapporto davvero bellissimo con i suoi fan e spesso ‘dialoga’ con loro attraverso i social, raccontando anche le sue emozioni, quelle belle e anche quelle più tristi. Proprio per questa sua grande sincerità è molto apprezzata dal pubblico, che la segue con affetto e passione. L’ultimo post che la cantante ha condiviso sul suo profilo è uno scatto in cui ha un look davvero super, con una scollatura da capogiro e con un dettaglio che non è certo sfuggito: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Elettra Lamborghini, look da urlo e scollatura da capogiro: il dettaglio non sfugge, ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. Oltre ad essere una cantante di talento, la giovane ereditiera è anche una bellissima ragazza e spesso mostra le sue forme esplosive sui social. Foto e video seducenti pullulano sul suo profilo Instagram. Ma Elettra è anche molto ironica e soprattutto autoironica, caratteristica che la rende ancora più amata dal pubblico. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un nuovo post, nel quale ci sono una serie di sue foto davvero da urlo. Negli scatti la Lamborghini indossa un tuta intera a pantalone, con una scollatura da capogiro. L’abito è particolarmente aperto sul davanti e a stento riesce a contenere le forme esplosive di Elettra, che è davvero incantevole e ha mandato in delirio i suoi followers.

Lo scatto è piaciuto a tutti, ma è stata la stessa Elettra a far notare un particolare dettaglio: “Lo so, mi è spuntato un brufolo sul mento…Non so modificare le foto, mi vedo f**a lo stesso, non so voi”, recita la didascalia del post, che è riuscito dunque anche a regalare un sorriso ai fan della cantante.