Michela Quattrociocche sarà una delle concorrenti del Gf Vip 5? L’attrice rompe il silenzio su Instagram: la sorprendente rivelazione.

Mancano pochi mesi ormai al Grande Fratello Vip 5. Nonostante la quarta edizione sia terminata da pochissimi mesi, a settembre, come raccontato in un nostro recente articolo, Alfonso Signorini darà al via ad una nuova ed incredibile edizione. È proprio per questo motivo che, in questo ultimo periodo, il conduttore, così come tutta la squadra del reality, sta lavorando al cast. Come dichiarato dal diretto interessato in una recente diretta social con Simona Ventura, i concorrenti scelti saranno dei veri e propri Vip. Motivo per cui, in un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione. Fino a qualche tempo, infatti, girava voce che, nel cast per la prossima edizione, sarebbero state ‘arruolate’ le sorelle Buccino e Michela Quattrociocche. Ecco, ma è davvero così? A rompere il silenzio è stata l’attrice romana. Che, tramite un’Instagram stories condivisa sul suo canale social ufficiale, ha fatto una sorprendente rivelazione. Ecco di che cosa parliamo.

Grande Fratello Vip 5, Michela Quattrociocche nel cast? La verità

Michela Quattrociocche sarà realmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5? È questa la clamorosa indiscrezione che, diverse settimane fa, è circolata sul web. Stando a quanto si apprendeva, sembrava che, insieme alle sorelle Buccino, la giovanissima attrice romana era in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia. Ecco, ma è davvero così? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessa. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la bellissima Niki di ‘Scusa, ma ti chiamo amore’ ha fatto una sorprendente rivelazione. Siete curiosi di scoprire se la Quattrociocche sarà nel cast? Scopriamolo insieme.

‘Volevo dirvi che non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo’, queste le parole che ha utilizzato Michela Quattrociocche per smentire categoricamente le voci che la vedrebbero, da settembre prossimo, nella casa del Grande Fratello Vip 5. Insomma, un gran vero peccato. Perché, senza alcun dubbio, l’attrice romana sarebbe stata un’ottima concorrente ed, ovviamente, giocatrice.

La fine del matrimonio con Alberto Aquilani

Non deve essere assolutamente un periodo facile per Michela Quattrociocche. Come raccontato in un nostro recente articolo, tramite un post su Instagram, la giovanissima attrice romana ha annunciato ai suoi followers la fine della sua storia d’amore e, quindi, del suo matrimonio con Alberto Aquilani. Dopo una relazione durata più di dieci anni e due splendidi bambini, la coppia si è detta addio. Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati motivi che hanno portato i due giovani ragazzi a mettere la parole ‘fine’. Fatto sta che, come dichiarato dalla diretta interessata, è stata una decisione sofferta, ma inevitabile.