Come mostrata da alcune anticipazioni di Uomini e Donne, sembrerebbe che Giovanna sia stata definita maleducata proprio da lui: ecco di chi parliamo.

Siamo giunti quasi alle battute d’arresto di questa strepitosa stagione di Uomini e Donne, eppure queste ultime puntate ci stanno regalando dei momenti davvero incredibili. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto a Nicola Vivarelli, che, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato il protagonista di una vera e propria segnalazione bomba sul suo conto, ma anche di Giovanna Abate. Seppure sia in procinto della fatidica scelta, la tronista romana ha confessato di essere ancora confusa tra i suoi corteggiatori. Dopo l’eliminazione di Alessandro, alla corte dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli sono rimasti Davide Basolo e Sammy Hassan. Ma, stando a quanto è stato mostrato da alcune anticipazioni, sembrerebbe che nel corso della prossima puntata la Abate non vivrà dei momenti affatto facile. Non soltanto L’Alchimista sarà davvero furiosa con lei, ma verrà anche definita ‘maleducata’. Da parte di chi? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, ‘Giovanna è stata maleducata’: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, sembrerebbe che la prossima puntata di Uomini e Donne che, ricordiamo, non andrà in onda né lunedì e né martedì, sarà davvero difficile per Giovanna Abate. Da come è possibile vedere da alcune immagini mostrate dalle anticipazioni, non soltanto sembrerebbe che la tronista abbia richiamato una terza persona a farle la corte, ma sembrerebbe che anche Davide Basolo sia davvero furioso. Non sappiamo cosa sia successo esattamente. Anche perché, al momento, non abbiamo alcune delucidazione in merito. Fatto sta che sembrerebbe averla combinata davvero grossa. Tanto che Gianni Sperti, improvvisamente, l’ha definita ‘maleducata’. Ma cerchiamo di capirne di più.

‘Secondo me, Davide che definisce maleducato Sammy, si sbaglia. Perché per me la maleducata è stata Giovanna nei confronti di Davide non Sammy’, queste le parole che Gianni Sperti ha detto e che hanno completamente spiazzato la giovanissima Abate. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, lo ripetiamo. Tuttavia, l’opinionista pugliese continua: ‘Perché è vero che le risate che si è fatta lei le ha fatte perché lei qualsiasi cosa fa Sammy ride’, continuando a sostenere che la tronista romana è innamorata del suo corteggiatore.