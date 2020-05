Pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è letteralmente terrorizzata. Andrea Damante, questa volta, l’ha combinata davvero grossa.

Seppure nella loro relazione Giulia De Lellis ed Andrea Damante abbiano vissuto degli alti e bassi, sembrerebbe che la coppia non abbia mai perso la loro complicità che li ha sempre contraddistinti. Da quando sono ritornati ad essere una coppia a tutti gli effetti, i due giovani ragazzi non perdono mai occasione di potersi mostrare insieme sui social. Già in diverse occasioni, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno voluto condividere con i loro sostenitori incredibili ed imperdibili siparietti. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. Quando abbiamo visto una Giulia De Lellis completamente terrorizzata per un ‘crudele’ scherzo del suo compagno. A riprendere il tutto è stato un loro amico. Che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di condividere questo momento su Instagram. Per Giulia è stato un vero e proprio brutto spavento. Anche perché, ammettiamolo, Andrea l’ha combinata davvero grossa. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis terrorizzata: Andrea Damante la fa prendere un brutto spavento

È stato un vero e proprio brutto spavento per Giulia De Lellis, bisogna ammetterlo. È stato inevitabile, quindi, per lei mostrarsi su Instagram letteralmente terrorizzata. Ecco. Ma di che cosa parliamo esattamente? Procediamo con ordine. È un classico venerdì sera. Quando Andrea Damante decide di invitare, presso la sua abitazione milanese, uno dei suoi migliori amici con la rispettiva fidanzata. Ecco. Fin qui procede tutto alla grande, oseremmo dire. Se non fosse che, mentre Giulia è in cucina a preparare la cena per tutti, il deejay veronese le si avvicina e la fa prendere un vero e proprio brutto spavento.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Giulia De Lellis è in cucina a preparare la cena per tutti gli invitati quando, improvvisamente, Andrea Damante le si avvicina con in mano due pesci. Non sappiamo cosa abbia realmente spaventato l’influencer romana, probabilmente era sovrappensiero e, quindi, non ha sentito l’arrivo del suo compagno, fatto sta che comunque Giulia si è letteralmente terrorizzata. Tanto da iniziare ad urlare disperatamente. E a dire al suo compagno, dopo aver capito che fosse uno scherzo: ‘Oh, ma sei scemo!’. Insomma, ammettiamolo: Andrea, questa volta, l’ha combinata davvero grossa.

Nuovi progetti per Giulia

È l’influencer più amata ed apprezzata, Giulia De Lellis. È proprio per questo motivo che, nel suo futuro, ci sono numerosi progetti in arrivo. Uno dei tanti, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato svelato qualche giorno fa dalla diretta interessata. Oltre ad una linea di costumi di bagno e di biancheria intima, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ideato anche una linea di lucida labbra.