Sembrerebbe che tra Giulia Provvedi e il portieri Pierluigi Gollini sia nuovamente finita: questa è la clamorosa indiscrezione di qualche ora fa.

Tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sembrerebbe sia nuovamente finita. A lanciare l’indiscrezione è stato ‘Chi’. Che, tramite un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, ha voluto dare questa incredibile notizia. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di ripercorrere dapprima la loro storia d’amore. Sono diversi anni, infatti, che la bellissima bionda del duo Le Donatella fa coppia fissa con il portiere dell’Atalanta. Durante la sua recentissima esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, Giulia aveva ampiamente parlato della sua relazione. Affermando, in diverse occasioni, di amare alla follia il suo compagno. Qualcosa, però, va storto. Perché, dopo non aver creduto all’accusa di tradimento mentre lei era nella casa più spiata d’Italia, qualche mese dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Non sappiamo quali siano stati i motivi del loro addio. Fatto sta che, dopo un po’ di tempo, Giulia e Pierluigi sono nuovamente tornati ad essere una coppia.

Giulia Provvedi e Gollini, è di nuovo finita: l’indiscrezione

Quindi, da quando sono ritornata ad essere una coppia a tutti gli effetti, Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini non hanno mai perso occasione di poter condividere il loro amore sui social. Sui rispettivi canali social, infatti, sono davvero numerose ed emozionantissime le dediche che, spesso e volentieri, si sono fatti da ambo le parti. Tuttavia, stando a questa clamorosa indiscrezione lanciata da Chi sul suo profilo social ufficiale, sembrerebbe che tra di loro sia nuovamente finita. Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra di loro. Infatti, non c’è alcuna delucidazione in merito. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal post in questione del giornale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che ‘persone vicine alla coppia confermano una rottura tra i due’.

Ovviamente, sia chiaro, non si tratta nulla di ufficiale. Fino a questo momento, infatti, né Giulia Provvedi e né Pierluigi Gollini hanno confermato o smentito tale indiscrezione del settimanale ‘Chi’. Cosa ne pensate voi?