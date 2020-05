A poche ore da Amici Speciali, Irama ha dato ai suoi followers un’incredibile e splendida notizia: ecco l’annuncio a sorpresa che spiazza.

Irama, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è stato il secondo finalista di Amici Speciali. Dopo la consegna della maglia tricolore a Michele Bravi e dopo un’incredibile seconda manche, l’ex vincitore del medesimo talent è stato eletto dai suoi compagni di squadra come finalista. Insomma, una puntata davvero speciale per lui. Così come lo è stato anche il pre puntata. A poche ore dall’inizio del terzo appuntamento del programma, infatti, Filippo non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori una splendida notizia. Sappiamo che, sul suo canale social ufficiale, Irama è sempre attiva. E oltre a condividere fantastici scatti fotografici, si diletta a pubblicare tutto ciò che gli riguarda. È proprio per questo motivo che questo splendido annuncio a sorpresa non poteva non condividerlo con coloro che, da diversi anni, lo seguono costantemente. Ecco, ma di cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Irama, splendida notizia a poche ore da Amici Speciali: di che cosa si tratta

La terza puntata di Amici Speciali per Irama è stata davvero formidabile. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, il cantante ha avuto la possibilità di essere proclamato, dai suoi compagni di squadra, come secondo finalista di questa edizione, ma è stato anche il destinatario di numerosi commenti di apprezzamento. Irama, come sottolineato anche da Rudy Zerbi subito dopo una sua esibizione, ha un’ottima padronanza del palco. È proprio per questo motivo che ogni volta che si esibisce, la sua performance è davvero strepitosa. Tuttavia, se la diretta è stata più che soddisfacente per il giovane cantante, anche il pre puntata non è stato affatto da meno. A poche ore dall’inizio della semifinale, infatti, l’ex compagno di Giulia De Lellis ha voluto condividere con i suoi sostenitori una splendida notizia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. È proprio questo l’incredibile annuncio a sorpresa che Irama, a poche ore dall’inizio della terza puntata di Amici Speciali, ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori e followers Instagram. Il suo nuovo singolo ‘Mediterannea’, seppure sia uscito da poco più di una settimana, è al primo posto per i brani più acquistati. Insomma, un successo davvero incredibile. Ma, d’altra parte, più che meritato. Così come tantissimi altri suoi singoli, anche questa nuova canzone di Filippo Maria Fanti è davvero fantastica. Ed ha, soprattutto, tutte le ‘carte in regola’ per dimostrarsi un vero e proprio tormentone estivo. Voi l’avete già ascoltata? Che aspettate? Correte a scaricarla!

