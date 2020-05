I trucchi per avere una pancia piatta in vista del primo mare: cosa fare e a cosa prestare attenzione.

Se lentamente stiamo tornando alla vita di tutti i giorni e abbiamo ricominciato ad accarezzare l’idea di andare al mare, abbiamo anche avuto un duro scontro con la realtà del nostro fisico post-quarantena. C’è chi si è imposto di non esagerare col cibo, chi invece si è lasciato andare a torte e altre prelibatezze simili. E così la pancia piatta ci ha detto addio. È sbucato magari un simpaticissimo rotolino che vorremmo far sparire per avere un fisico perfetto in tempo per la prova costume. Quali sono allora i trucchi per avere la pancia piatta prima del nostro esordio in spiaggia? Come fare a tornare in forma rapidamente senza dieta? Già perché spesso la pancia si gonfia per motivi non inerenti ai chili di troppo, ma anche solo per via di una cattiva alimentazione.

Come avere la pancia piatta

Come riporta Grazia.it la pancia piatta non è per forza sinonimo di diete ferree. Spesso può capitare che mangiando in modo sbagliato o esagerando con alimenti che non fanno per noi il ventre si gonfi e ci faccia sentire malissimo. Una delle prime regole da seguire è quella di bere molta acqua, ma non durante i pasti. Quando mangiamo infatti ingerire troppa acqua se abbiamo problemi di pancia gonfia potrebbe nettamente peggiorare la situazione con i liquidi che si scontrano con i succhi gastrici. Per non parlare di qualsiasi bevanda gasata.

Attenzione agli alimenti che possono rendere faticosa la digestione

Parlando poi dell’alimentazione, la pancia gonfia potrebbe arrivare anche perché da un momento all’altro abbiamo stravolto completamente la nostra alimentazione. Se iniziamo una dieta che infatti ci toglie completamente determinati cibi e ne inserisce altri il nostro stomaco potrebbe avere problemi a digerirli e questo potrebbe causare la pancia gonfia. Ricordate poi che è importantissimo mangiare poco, ma spesso. Questo aiuta a tenere sempre attivo il metabolismo, ma soprattutto evita che lo stomaco si allarghi o che faccia fatica a digerire, gonfiandosi, dopo un’abbuffata e addio pancia piatta. Per eliminare il gonfiore potreste poi pensare di inserire nella vostra dieta anche più yogurt che con i probiotici aiutano contro la pancia gonfia.

Lo stress è nemico della pancia piatta

Mettetevi poi l’anima in pace perché lo stress è sicuramente un altro elemento che comporta la sgradevole sensazione della pancia gonfia. Dovreste cercare di rilassarvi e magari mantenere questo senso di pace anche durante i pasti. Se mangiate di corsa o davanti al pc il vostro cervello non si renderà conto che avete mangiato e quindi si ritroverà a farvi percepire una ulteriore sensazione di fame. Meglio mangiare lentamente quindi, sia per evitare di mangiare troppo, che per evitare di ingerire troppa aria e sentirsi la pancia gonfia. Ricordate poi che troppo sale favorisce la ritenzione idrica quindi sarebbe meglio non esagerare con questo alimento.

Intolleranze?

Chiaramente poi tenete anche conto del fatto che se siete intolleranti a qualche alimento e non lo avete ancora scoperto, questo potrebbe portare ad un evidente gonfiore addominale.

Per capire cosa vi sta facendo male potete richiedere aiuto a un dietista oppure iniziare a casa provando ad eliminare qualche alimento per qualche giorno e vedere come vi sentite.