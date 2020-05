Sammy Hassan ha avuto una storia con Lidia Vella? Sul web impazza il gossip ed il corteggiatore di Uomini e Donne non ci sta: le parole del romano sono state chiare.

Nelle ultime ore il gossip impazza intorno a Sammy Hassan, il corteggiatore di Giovanna Abate, la tronista di Uomini e Donne che settimana prossima farà la sua scelta. Cosa sta succedendo? A quanto pare, il romano ha avuto una storia con un’ex gieffina, Lidia Vella! A dare il gossip è stata Deianira Marzano: poco dopo è intervenuta anche l’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram per dire la sua. Non è tutto: si è creato un vero e proprio giro di parole sui social perchè poche ore fa anche Sammy ha registrato alcune Ig story. Curiosi di sapere cosa sta accadendo? Vi sveliamo tuttto.

Uomini e Donne, Sammy e il flirt con Lidia Vella: “Procederò per vie legali”, l’attacco del corteggiatore

E’ stata Deianira Marzano a dare inizio al gossip che tira in ballo Sammy Hassan, il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Il romano ad ottobre scorso ha frequentato Lidia Vella: la loro storia è durata poco perchè è subentrata l’ex di Sammy, colei con cui ha avuto un bimbo. L’ex gieffina tramite le Instagram story ha svelato tutto: “Voi mi conoscete e sapete che odio le bugie, non le dico. Quando sono uscita con lui ero single, lo sono ancora, e non c’è motivo di smentire cose realmente accadute. E’ vero, avevo intrapreso questa conoscenza che è durata fino a quando ho avuto la certezza che lui avesse ancora una situazione incasinata con la ex. Ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei”.

Quanto si sta dicendo ha fatto letteralmente infuriare Sammy che a pochi giorni dalla scelta è stato avvolto da un tornado di gossip. Il corteggiatore di Giovanna Abate ha registrato un IG story poche ore fa in cui invita a calmare le voci altrimenti procederà per vie legali. Ecco le parole del romano:

“Mi trovo qui a commentare ciò che sta succedendo, sono amareggiatissimo. Trovo di una bassezza infinita tirare fuori fatti che sono accaduti una vita fa. L’unico scopo è quello di ottenere visibilità in una settimana per me importante. Attenzione a gonfiarvi la bocca, insinuando cose che non stanno in piedi. Questa m***a compromette anche la stabilità e la serenità d mio figlio, oggi ve lo dico con diplomazia, ma se continuate sarò costretto a procedere per vie legali“.