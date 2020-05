Come schiarire i capelli per un effetto mare, anche se siete a casa. Trucchi e consigli.

Se ancora non avete avuto tempo di andare al mare molto probabilmente starete cercando un modo per darvi un tocco di estate. Se il sole sul terrazzo non basta, schiarire i capelli potrebbe essere un’idea per avere un look che ricorda quello che si ottiene dopo ore e ore di spiaggia. Come fare a schiarire i capelli con metodi naturali allora e senza ricorrere all’aiuto di un parrucchiere?

I metodi naturali per schiarire i capelli

Il metodo classico, come riporta Fanpage, per schiarire un po’ i capelli in modo naturale e fai da te a casa è usare la camomilla. In commercio ci sono moltissimi prodotti a base di questo fiore che vi permetteranno di aver un look baciato dal sole. Potrete anche fare tutto da soli con un infuso a base di acqua e due bustine di camomilla basterà applicarlo, una volta raffreddato, dopo il solito shampoo e lasciar asciugare.

Birra, miele e limone gli alleati dei capelli

In alternativa anche il miele ci viene in aiuto. Basta realizzare una maschera fai da te con un po’ di balsamo e tre cucchiaini di miele con un cucchiaino di semi di limone. Lasciate riposare per un po’ e poi risciacquate. Un risultato nettamente più evidente però si ottiene con la bevanda classica dell’estate: la birra. Se immergente i capelli in una bacinella piena di birra per circa 5 minuti e poi lasciate in posa per circa un’ora prima di procedere con lo shampoo vedrete dei risultati molto luminosi e capelli schiariti come se foste state al mare per ore. In ultimo non potete dimenticare il limone che è uno degli ingredienti maggiormente utilizzati a questo scopo, anche per illuminare solo qualche ciocca per un effetto simile a quello delle meches.

Potete versare il succo di due limoni in una ciotola e bagnare solo le ciocche che vogliamo schiarire. Avvolgetele poi nella carta stagnola e ripetete nell’arco dei giorni l’operazione fino ad ottenere il risultato sperato.