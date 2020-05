In queste ultime Instagram Stories, Serena Enardu non ha affatto trattenuto le lacrime mentre ascoltava una canzone: lo sfogo.

Non deve assolutamente un periodo facile per Serena Enardu. Dopo la fine definitiva della sua storia d’amore con Pago, è più che normale che l’ex tronista di Uomini e Donne viva delle fasi alterne. D’altra parte, è stata anche sua sorella Elga a dichiararlo in alcune sue recentissime Instagram Stories. Tuttavia, seppure, spesso e volentieri, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si mosti sorridente sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. È sul divano di casa sua e, come consueto, inizia ad interagire con i suoi followers. Quando, dopo aver inserito come sottofondo una canzone davvero stupenda, la bellissima Enardu si è letteralmente emozionata. Lasciandosi andare, dopo aver asciugato le lacrime, ad un piccolo sfogo. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Serena Enardu in lacrime su Instagram: cos’è successo

Così come è suo solito fare, pochissime ore fa, Serena Enardu ha dedicato del tempo ai suoi followers. È proprio seduta sul divano dell’esterno della sua casa che l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata ai suoi sostenitori con un sottofondo musicale davvero speciale. Parliamo della canzone di Fiorella Mannoia ‘Il peso del coraggio’. Una canzone, credeteci, davvero stupenda. E che inevitabilmente ha fatto commuovere la giovanissima Enardu. Ascoltando con attenzione il teso della canzone, infatti, Serena non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. È stato un brevissimo momento di ‘debolezza’, sia chiaro. Perché, immediatamente, l’ex tronista di Uomini e Donne si è ripresa. Lasciandosi andare, come dicevamo precedentemente, ad un piccolo sfogo social.

‘Certe le canzoni le sento proprio mie. Mi piacerebbe poter dire le stesse cose’, ha iniziato a dire Serena Enardu in queste diverse Instagram Stories. Specificando e, soprattutto, rassicurando i suoi sostenitori di stare bene. ‘Ci sono tante risposte in una canzone a volte’, ha continuato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne. ‘La cosa più importante, secondo me, è trovare nella vita la vera natura che c’è all’interno del singolo individuo, rispettarla e farla rispettare dagli altri. Bisogna andare la lucidità la capacità di lasciarsi andare quando le persone non si rendono felici a vicenda’, ha concluso Serena questo momento di riflessione personale.