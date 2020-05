View this post on Instagram

Tutti viviamo di sentimenti, di energie positive, di relazioni tra persone, il piacere di condividere dei momenti di gioia e di felicità con le persone che si hanno accanto, ma anche con voi, che se pur essendo degli amici virtuali, mi state dimostrando un grande affetto ed una vicinanza inaspettata che sento a pelle; energie di cui io, adesso, come tante altre persone sofferenti ho bisogno. Purtroppo come ben sappiamo nella vita ci sono numerosi ostacoli dei quali non si conosce la portata, ostacoli che si affacciano in un batter d’occhio cancellando il sacrificio di un intero passato, destabilizzando il presente, mettendo a rischio il futuro, e bisogna avere i riflessi pronti e la giusta determinazione di affrontarli per poterli superare, altri invece diventano un muro invalicabile dove la vita finisce lì, all’improvviso. Ed è proprio qui che la vita rallenta bruscamente, quasi a fermarsi. Per alcuni aspetti vivere non è nient’altro che una triste ma bella realtà, che in alcuni momenti si trasforma in sogno da godersi come se ci si trovasse in una stanza buia, ma con un raggio di luce che ti illumina l’anima, per altri aspetti è la luce a farti paura. Ce la farò, o quanto meno spero di farcela, ce la metterò tutta promesso. Vi ringrazio per il vostro calore immenso, in un momento così freddo. Simone.