Stash, splendido gesto per Irama dopo Amici Speciali: le parole inaspettate

Subito dopo la puntata di Amici Speciali, Stash ha compiuto un gesto davvero splendido nei confronti del suo collega Irama: ecco cosa è accaduto.

La semifinale di Amici Speciali andata in onda ieri sera, venerdì 29 Maggio, è stata davvero speciale. Così come tutte le altre puntate precedenti, anche nel corso del terzo e penultimo appuntamento, le esibizioni sono state tantissime ed, ovviamente, davvero stratosferiche. Ma non solo. Perché, così come tutti i programmi di Maria De Filippi, anche in questo nuovo show non sono state affatto da meno. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto alle splendide parole che Michele Bravi, ancora prima di essere proclamato primo finalista, ha speso per la padrona di casa, ma anche a quelle riservate per Stash da Irama. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla puntata, il cantante campano non ha potuto fare a meno di compiere un gesto davvero inaspettato per la voce di ‘Mediterranea’.

Stash, splendide parole per Irama dopo Amici Speciali: cos’è successo

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici Speciali, Stash. Con la sua simpatia e i suoi tentativi di ‘corrompere’ la giuria con dei regali davvero incredibili, il frontmen dei The Kolors è riuscito a conquistare l’attenzione di tutto il pubblico a casa grazie anche alle sue formidabili esibizioni. Sin dalla prima puntata, la band ha letteralmente emozionato e fatto ballare davvero tutti. È proprio per questo motivo che Irama, chiamato insieme agli altri due finalisti, per scegliere il quarto ed ultima concorrente che si giocherà il titolo nella puntata di Venerdì 5 Giugno, non ha potuto fare a meno di spendere delle preziose parole sul suo collega e compagno di squadra. È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha chiaramente detto che se Stash non avesse conquistato la finale, allora nemmeno lui ci sarebbe dovute arrivare. Insomma, della parole davvero splendide, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, hanno suscitato la reazione del campano. Ecco cosa ha fatto Stash a poche ore dalla puntata.

‘Non è da tutti dire le parole che ha detto Irama ieri sera. Soprattutto quando si è primi in classifica’, queste le parole inaspettate che Stash ha voluto dedicare al suo collega. Insomma, sembra proprio che tra di loro sia nato un rapporto più che splendida. Chissà, nascerà presto una collaborazione tra di loro? Staremo a vedere!