Tiki Taka di Pierluigi Pardo è stato sospeso, il programma chiude i battenti: ecco cosa va in onda su Italia Uno al suo posto

La notizia era nell’aria, ma adesso è divenuta ufficiale: Tiki Taka chiude i battenti. Il programma, in onda dal 16 settembre 2013, ha traslocato varie volte tra Canale 5 e Italia Uno. La trasmissione è sempre stata condotta da Pierluigi Pardo e in studio spesso ha avuto ospiti illustri: da Giampiero Mughini a Vittorio Feltri, fino a Giuseppe Cruciani e Andrea Pucci. Presenza fissa l’ex arbitro Graziano Cesari al commento tecnico e il giornalista Raffaele Auriemma nel ruolo di opinionista. Come valetta e co-conduttrice, invece, si sono alternate Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Elenoire Casalegno e altre ancora. Dal 3 settembre 2018, la nuova presenza femminile del programma è stata Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, che è andata a sostituire l’ex velina Melissa Satta. Nell’ultima edizione, inoltre, spesso erano presenti in studio Christian Vieri e Antonio Cassano.

Tiki Taka sospeso: cosa va in onda al suo posto

Il campionato italiano riparte: il governo ha finalmente dato il via libera. Si ripartirà con la Coppa Italia, i recuperi delle partite non ancora giocate e poi si rispetterà il normale calendario della Serie A con turni infrasettimanali e partite giocate tra il tardo pomeriggio e la sera. Ripartiranno anche le trasmissioni sportive sui canali Mediaset, ma con un addio importante: Tiki Taka, programma condotto da Pierluigi Pardo, non andrà in onda. Nei giorni scorsi si era parlato di una chiusura del format per via degli esorbitanti costi, ma al momento non sappiamo per quale motivo sia stato chiuso il programma. La rete del Biscione preferisce trincerarsi dietro le seguenti spiegazioni: “è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione“.

Al posto del programma di Pardo andrà in onda Pressing Serie A, condotto da Giorgia Rossi. La trasmissione raddoppia il suo appuntamento: oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, infatti, andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del campionato, offrendo highlights, gol, immagini e commenti in studio.