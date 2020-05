Uomini e Donne, secondo una clamorosa segnalazione di Biagio D’Anelli, sembrerebbe che Nicola Vivarelli (Sirius) sia fidanzato: ecco le parole.

Insieme a L’alchimista, alias Davide Basolo, Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa seconda parte di stagione di Uomini e Donne. Entrato nel programma di Canale 5 con il nickname ‘Sirius’ per corteggiare, tramite una chat, Gemma Galgani, il giovane di Forte dei Marmi ha immediatamente conquistato l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Non soltanto per il suo fascino irresistibile, ma anche per il suo forte carattere. Seppure giovanissimo, infatti, il buon Vivarelli ha dimostrato ampiamente di aver le idee più che chiare e, soprattutto, di avere sempre la risposta giusta a tutti quegli attacchi che, in studio, gli vengono rivolti. Tuttavia, pochissime ore fa, Nicola è stato il destinatario di una clamorosa segnalazione. A lanciarla è stata Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista di Barbara D’Urso. Stando a quanto si apprende dalle sue parole social, sembrerebbe che Sirius, in realtà, sia fidanzato. Ma ecco tutto nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, ‘Nicola è fidanzato’: la segnalazione di D’Anelli

Da quando è entrato a Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha immediatamente conquistato l’attenzione di tutti. Sono, infatti, diverse le persone, in primis Tina Cipollari, che non riescono affatto a credere che un giovane di ventisei anni possa corteggiare una donna più matura di lei. La differenza d’età, lo sappiamo, è notevole. E, per questo motivo, facilmente attaccabile. Anche se, spesso e volentieri, Sirius ha ribadito quanto il suo interesse per la dama torinese sia reale ed, ovviamente, forte. Purtroppo, però, ci sono in arriva per la simpaticissima delle notizie davvero spiacevole. Sembrerebbe che, in realtà, il suo giovane corteggiatore sia fidanzato. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato Biagio D’Anelli. Che, sul suo profilo social ufficiale, non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio molto chiaro. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

‘Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità: Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato’, queste alcune delle parole che Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello ed attuale opinionista di Barbara D’Urso ha scritto sul suo canale Instagram ufficiale. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non si tratta affatto di una notizia certa. Al momento, infatti, il giovane ufficiale della marina non è affatto intervenuto per chiarire la vicenda. Tuttavia, le parole del pugliese sono abbastanza chiare: Nicola avrebbe organizzato tutto questo per visibilità, popolarità. Infatti, a fine messaggio, Biagio scrive: ‘La cosa assurda si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità’. Sarà davvero così? Cosa ne penserà Gemma?