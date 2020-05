Chi saranno gli ospiti di oggi, sabato 30 maggio, di Verissimo? Ci saranno tanti volti amati della televisione italiana: da Belen Rodriguez ad Emma Marrone. Ecco il video di anticipazione pubblicato dal programma!

Oggi, sabato 30 maggio, torna con il suo solito appuntamento Silvia Toffanin. Verissimo oggi regalerà tante emozioni con i suoi magnifici ospiti: il programma è uno dei più amati del palinsesto televisivo italiano. Le interviste settimanali della conduttrice Mediaset appassionano da anni il pubblico di Canale 5 e regalano sempre grandi emozioni e retroscena. Vista l’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia, lo show è stato sospeso ma va ugualmente in onda. Su Canale 5 nel pomeriggio vedremo interviste del passato accompagnate da video messaggi! Nelle ultime puntate andate in onda abbiamo visto per esempio Giulia de Lellis ed Andrea Damante! Chi vedremo oggi in tv? Il programma ha lanciato un video di anticipazione.

Verissimo 30 maggio, da Belen Rodriguez ad Emma Marrone: ecco gli ospiti di oggi

Sapete chi vedremo oggi a Verissimo? Sabato 30 maggio sarà ricca di ricordi meravigliosi: prima di tutto vedremo la vecchia intervista della famiglia Rodriguez. Belen, Cecilia, Jeremias e mamma Veronica siederanno sugli sgabelli di fronte Silvia Toffanin. Non solo: ci sarà Emma Marrone, l’ex vincitrice di Amici di Maria de Filippi che ha avuto, grazie al programma, un successo immenso. Oggi è una delle cantanti più affermate del panorama musicale italiano. Ascolteremo le parole di J-Ax ed infine ci sarà Malgioglio! Impossibile non amare il noto personaggio televisivo che oltre alla sua musica, ha regalato grandi emozioni quando ha partecipato al Grande Fratello VIP! E’ la pagina ufficiale di Verissimo che ha pubblicato una piccola anticipazione di quello che vedremo oggi sabato 30 maggio 2020. Curiosi di vedere una piccola parte di ciò a cui assisteremo oggi? Eccola: