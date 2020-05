Vite al Limite, Jennifer e Marissa come sono diventate oggi

Come sono diventate oggi Jennifer e Marissa Jess di Vite al Limite. La storia di madre e figlia obese che chiedono l’aiuto del dottor Nowzaradan.

Il programma Vite al Limite racconta la storia di pazienti affetti da grave obesità che, superati i 300 chili si rendono conto che non ce la possono più fare a vivere così. A quel punto, oltre a un dieta ferrea, entra in gioco l’intervento di bypass gastrico eseguito chiaramente dal dottor Nowzardan nella sua clinica a Houston in Texas. Questa sera in televisione vedremo la storia di Jennifer e Marissa, madre e figlia, che sono state protagoniste della sesta stagione del programma di Vite al Limite. Come sono oggi? Come sono diventate?

La storia di Jennifer e Marissa a Vite al Limite

Il chirurgo bariatrico Nowzaradan nella sua clinica a Houston segue e inserisce nel suo programma di dimagrimento e poi di operazione di bypass gastrico le persone che vogliono veramente dimagrire. Marissa e Jennifer Jess, madre e figlia hanno seguito tutto il percorso di dimagrimento, ma non senza fatica. Marissa, figlia di Jennifer, ha letteralmente copiato l’alimentazione della madre, diventando obesa.

La mamma infatti ha iniziato a mangiare per cercare di sotterrare il dolore di un matrimonio insopportabile con un marito tossicodipendente e soprattutto i ricordi un’infanzia quasi insopportabile. Jennifer ha spiegato che non aveva trovato aiuto in nessuno e per questo motivo si è rivolta al cibo, affidandosi completamente ad esso per superare dolori e momenti di sconforto. Mangiare in modo spasmodico è stata l’unica cosa che l’ha fatta sentire felice e al sicuro. Ma è stata anche la soluzione peggiore a livello fisico che l’ha portata infatti a diventare obesa.

Senza contare che il suo patrigno aveva abusato di lei da piccola e che, il figlio nato da una prima gravidanza da giovanissima è stato dato in adozione. Un trauma mai superato. La figlia ha avuto lo stesso problema. Come racconta a Vite al Limite ha visto il padre picchiare la madre e venne violentata quando aveva solo 14 anni. Come se non bastasse, nei momenti di crollo emotivo della madre, la figlia si è dovuta prendere cura di lei, invertendo i ruoli e provocando non pochi traumi.

L’intervento del Dottor Nowzardan e come sono oggi Jennifer e Marissa

Quando si sono rivolte a Vite al Limite e quindi al programma del dottor Nowzaradan le due donne erano fortemente obese, ma si sono impegnate anima e corpo nel processo di dimagrimento e a vederle oggi non le riconoscereste. Jennifer ha perso moltissimo peso e Marissa idem. Ora le due donne non hanno abbandonato il programma di dieta e continuano a mangiare sano e fare attività fisica. Ecco come è oggi Marissa.

Sembra anche che abbiano raggiunto un benessere psicofisico molto importante. Rendendo nettamente più sano anche il rapporto madre-figlia.