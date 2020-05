Adriana Volpe oggi compie 47 anni: la conduttrice tv ha ricevuto una splendida dedica da suo marito Roberto sui social. Ecco il post dell’imprenditore.

Oggi, 31 maggio, è il compleanno di Adriana Volpe: la famosa conduttrice televisiva compie oggi 47 anni. La Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP andata in onda: la conduttrice era una delle leader in casa ma ha dovuto abbandonare il reality per un grave problema familiare. E’ sposata con Roberto Parli dal quale ha avuto la figlia Giselle: negli ultimi giorni si parla di una crisi tra i due, smentita però dallo stesso Roberto. In occasione del giorno speciale per Adriana, l’imprenditore, lontano dalla sua famiglia, ha pubblicato un post sui social per augurarle buon compleanno.

Adriana Volpe oggi compie 47 anni: la dedica a sorpresa del marito Roberto

La famosa conduttrice Adriana Volpe oggi compie 47 anni: in occasione del suo compleanno ha pubblicato un post su Instagram in cui ringrazia tutti per gli auguri. “Grazie per gli auguri che mi avete fatto, avete reso questo giorno speciale. Grazie di cuore perché mi fate sentire amata” scrive l’ex gieffina mostrando a tutti i fiori che ha ricevuto e la torta fatta dalla sua mamma. Anche suo marito, Roberto Parli, che si trova lontano dalla sua famiglia, ha aggiornato il suo profilo con un video messaggio per la sua Adriana.

“Ciao Adri, buon compleanno. Happy birthday to you. Ti mando un bacio. Baci, baci, baci, ciao” sono le parole dell’imprenditore che nel 2008 ha sposato la famosa conduttrice Rai. “Grazie, lontani ma vicini” è il commento di Adriana.

La conduttrice sta trascorrendo il compleanno senza il marito perchè impegnata nella preparazione del nuovo programma: su TV8 sarà affiancata da Alessio Viola in una nuova esperienza televisiva! Il marito si trova invece in Svizzera.