Antonella Elia, la notizia tanto attesa dopo il Gf Vip: la rivelazione

Antonella Elia, la notizia tanto attesa dopo l’ultima edizione del Grande Fratello Vip: la rivelazione sul suo futuro con Pietro Delle Piane

Antonella Elia è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. La donna infatti ha dimostrato sin dalla prima puntata di essere un personaggio dal carattere forte e molto determinato, tanto da avere spesso accesi diverbi con il resto dei coinquilini. Nonostante questo all’interno della casa ha avuto la possibilità di stringere amicizia con alcuni di questi personaggi, come Aristide, Andrea Denver, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta. Con quest’ultimo in particolare si è creato un bel rapporto di amicizia, tanto da apparire spesso insieme durante i Day Time oppure durante le eliminazioni abbracciati o mano nella mano. L’uomo arrivato in corso d’opera all’interno del programma, ha potuto contate su tutto il sostegno della donna, specie durante i confronti, scontri con Antonio Zequila. Sebbene l’esperienza del Grande Fratello sia stata unica per la donna, le preoccupazioni per la sua relazione al di fuori della casa sono state tante. Spesso si è infatti insinuato che il compagno della donna avesse avuto altre conoscenze mentre lei fosse nel Reality.

Al di fuori della Casa i due hanno avuto certamente occasione di chiarirsi e ora sembrano più uniti che mai. La Elia e Delle Piane, avrebbero infatti piani molto importanti per il futuro. Intervistati in esclusiva dalla rivista di Alfonso Signorini ‘Chi’, la coppia avrebbe fatto delle dichiarazioni decisamente importanti. L’attore Pietro Delle Piane avrebbe infatti in mente grandi progetti per lui e la Elia, nell’aria ci sarebbe ipotesi di matrimonio. L’uomo sarebbe infatti pronto al grande passo con la donna, anche se lei è sempre stata molto ‘selvatica’ come essa stesso ha riferito. Al settimanale ‘Chi’ l’uomo avrebbe infatti riferito: “Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità… Se non mi sposa la lascio, ma non perché sia uno che si voglia sposare. Voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato davanti al matrimonio ma ora è diverso“.

Dl canto suo la donna invece promette di pensarci e soprattutto di impegnarsi a far funzionare la convivenza e poi se questa dovesse andare bene, il grande passo sarebbe vicino. In particolare: “Sono stata talmente selvatica e abituarmi a muovermi senza considerare l’altro che adesso ragionare per due mi sembra difficile. Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora io dico, mi impegno: se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo!“. Non ci resta quindi che aspettare per capire come evolveranno le cose tra di loro e se questo matrimonio effettivamente andrà in porto.