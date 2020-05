Belen Rodriguez su Instagram: “Torna a casa”, a chi è riferito?

L’ultima stories pubblicata da Belen Rodriguez su Instagram cita una parte del testo della canzone dei Maneskin: a chi è riferito?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e del gossip. I due si sono fidanzati nel 2012 e l’anno dopo hanno deciso di sposarsi. Sempre nello stesso anno è nato il loro primo e (al momento) unico figlio, Santiago. La loro relazione sembra una favola e come in tutte le favole ci sono momenti negativi che si alternano ad altri positivi. La loro relazione è durata fino al 2015, quando, attraverso un comunicato stampa, hanno ufficializzato la separazione ufficiale. Nel 2019, la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma, rendendo felici migliaia e migliaia di fan.

Belen su Instagram: “Torna a casa”

Nei giorni scorsi, la Rodriguez ha annunciato con un post sul popolare social network di essere in crisi con Stefano De Martino. La showgirl è apparsa molto arrabbiata e amareggiata, sia per la sua situazione sentimentale sia per alcuni articoli apparsi sul web, che, secondo lei, hanno travisato la situazione: “Sono stanca di vedere articoli che cambiano la versione delle cose. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più. Se sono in giro per la città e vedo persone, non è colpa mia”. La showgirl argentina – probabilmente – faceva riferimento alle presunte voci di un ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Iannone. La Rodriguez ha poi aggiunto: “Questo è un momento difficile, soprattutto perchè non me l’aspettavo. Quando me la sentirò, racconterò come stanno le cose”. Il suo account in questi giorni è stato preso d’assalto, soprattutto perchè i fan vogliono capire cosa sia successo veramente tra lei e Stefano.

In una delle ultime stories pubblicate sul popolare social network, la showgirl argentina ha citato una parte del testo di Torna a casa dei Maneskin. La dedica su Instagram è riferita a qualcuno? Oppure è solo un brano che la showgirl ama ascoltare?