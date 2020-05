Chi è Lino Guanciale: scopriamo insieme la carriera televisiva e l’inedito retroscena sul passato dell’attore di ‘Non dirlo al mio capo’ e ‘L’allieva’

Nelle ultime settimane sul piccolo schermo abbiamo potuto vedere le repliche dell’ultima stagione de ‘L’Allieva’, la serie tv con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. La serie tv ha avuto un enorme successo sia con la prima stagione che con la seconda. Nonostante siano state mandate in onda le repliche, la prima serata della domenica sera ha visto vincere proprio loro, in termini di share. Settimana scorsa abbiamo potuto vedere l’ultima puntata della seconda stagione, ma se vi è piaciuto il personaggio del dottor Claudio Conforti, non disperate, da stasera potrete vedere nuovamente Lino Guanciale. L’attore infatti torna con un’altra serie amatissima dal pubblico, ‘Non dirlo al mio Capo’, dove interpreta l’avvocato Enrico Vinci, insieme a Vanessia Incontrada e Chiara Francini. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla vita privata, la carriera e un inedito dettaglio sul passato di Lino Guanciale.

Chi è Lino Guanciale: età, carriera e l’inedito retroscena sul suo passato

Lino Guanciale nasce sotto il segno dei gemelli il 21 maggio del 1979 ad Avezzano in provincia dell’Aquila, da papà medico e madre insegnante. Lino ha anche un fratello di nome Giorgio, che segue le orme del padre e diventa psicoterapeuta. Per quanto riguarda la sua istruzione, sappiamo che frequenta il Liceo Scientifico di Avezzano e una volta diplomato si iscrive all’Università La Sapienza di Roma, all’indirizzo di Lettere e Filosofia. Nel corso di questi anni continua la sua attività rugbistica, giocando nella Nazionale Italiana prima Under 16 e poi Under 19. Successivamente però comprende che la sua vocazione era la recitazione, decide così di iscriversi all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica a Roma dove conseguirà il diploma nel 2003, ottenendo anche il suo primo premio Gassman. Guanciale inizia la sua carriera da attore in teatro, con un ruolo davvero importante. L’attore viene infatti diretto da Gigi Proietti in Romeo e Giulietta all’inaugurazione del Silvano Toti Globe Theatre. Dal 2005 Lino inizia a lavorare come insegnante e divulgatore scientifico teatrale all’Università e in alcune scuole. Il primo ruolo per il cinema è arrivato nel 2009 con ‘Io Don Giovanni’ di Carlos Saura in cui interpreta Wolfgang Amadeus Mozart. Successivamente lavorerà anche in: ‘La prima linea’, ‘Il Gioiellino’, ‘Il sesso aggiunto’ e ‘Il mio domani’. Due anni dopo, arrivano anche i primi ruoli per il piccolo schermo, reciterà infatti in ‘Il segreto dell’acqua’ e ‘Una grande famiglia’, entrambe trasmesse da Rai Uno. In quello stesso periodo lavora al fianco di Ellen Page e Jesse Eisenberg in uno dei capolavori di Woody Allen ‘To Rome with love’. Nel 2012 riceve insieme al resto del cast il premio come miglior spettacolo dell’anno dall’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali per lo spettacolo ‘La resistibile ascesa di Arturo’. Successivamente è di nuovo al cinema con ‘Il volto di un’altra’ con Laura Chiatti e Alessandro Preziosi, ‘Scoperta dell’alba’ con Margherita Buy e ‘L’estate sta finendo’. Successivamente è uno dei protagonisti di una delle serie tv più amate in Italia, ‘Che Dio ci aiuti’, nelle vesti dell’avvocato Guido Corsi. Nel 2015 Guanciale si dedica ad un progetto davvero importante, al fianco di Miriam Leone lavora in ‘La Dama Velata’ nel ruolo del Conte Guido Fossà. L’interpretazione gli valse il Premio Flaiano come Attore Rivelazione Dell’anno. L’anno successivo recita in ‘Non dirlo al mio capo’, al fianco di Vanessa Incontrada e Chiara Francini, nel ruolo di Enrico Vinci. Dal 2016 è inoltre co protagonista della serie tv evento ‘L’Allieva’ insieme ad Alessandra Mastronardi nel ruolo dell’affascinante medico legale Claudio Conforti. Successivamente lavora al fianco di Gabriella Pession in ‘La Porta Rossa’

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale possiamo dirvi che è stato fidanzato fino al 2018 con l’attrice Antonietta Bello conosciuta all’Università di Venezia. Attualmente pare abbia un’altra relazione con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo.

