Chi è Mattia Ferrari, l’amico di Belen Rodriguez che compare nelle stories

Per chi non conoscesse l’uomo che compare spesso nelle stories di Belen Rodriguez, di seguito vi diciamo chi è Mattia Ferrari

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha annunciato con un post su Instagram di essere in crisi con Stefano De Martino. La showgirl è apparsa molto arrabbiata e amareggiata, oltre che per le vicende amorose, anche per alcuni articoli apparsi sul web: “Sono stanca di vedere articoli che cambiano la versione delle cose. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più. Se sono in giro per la città e vedo persone, non è colpa mia”. La Rodriguez, poi, ha aggiunto: “Questo è un momento difficile, soprattutto perchè non me l’aspettavo. Quando me la sentirò, racconterò come stanno le cose”. Il suo account è stato preso d’assalto in questi giorni. I fan vogliono capire cosa sia successo veramente tra lei e Stefano. Seguendo le sue stories, sicuramente molti avranno notato un uomo che appare quasi sempre. Di seguito vi diciamo chi è.

Chi è Mattia Ferrari, l’amico di Belen

È un momento delicato per Belen Rodriguez: la showgirl ha annunciato di star attraversando un periodo di crisi con Stefano De Martino. La showgirl però, da donna e soprattutto da mamma, non vuole perdere il sorriso. Nelle sue stories, infatti, spesso appare raggiante e spensierata insieme al figlio Santiago. I fan, però, hanno notato anche un altro piccolo dettaglio: la presenza quasi costante di un uomo. Costui è Mattia Ferrari, ha 27 anni e nonostante la giovane età è una delle persone più influenti in Italia nel campo della moda. Mattia ha collaborato con brand molto importanti del calibro di Ermanno Scervino, Versace, Moschino e tanti altri ancora. Ferrari è anche il direttore di Arnold Creative Communications. Come rivelato in un’intervista a Vogue, Ferrari si è laureato in economia, ma sin da subito ha capito di essere tagliato per altro. Il ragazzo ha iniziato a creare presentazioni con idee che ha mandato ad alcuni brand famosi. All’inizio ovviamente ha ricevuto alcuni commenti negativi, ma poi è arrivata la collaborazione con Bulgari. Sulle sue idee, Ferrari ha dichiarato: “hanno diverse ‘madri’: alcune provengono dalla musica, altre da un oggetto, altre da un momento preciso. La mia realtà è diversa dalla realtà comune, osservo tutto con occhio clinico, ogni momento può diventare creativo”.

Grazie al suo lavoro, Ferrari è entrato in contatto con moltissime persone vicine al mondo della moda, da fotografi a designer fino alle celebrities. Una di queste è Belen Rodriguez, una delle sue amiche più famose. Tra i due – almeno per il momento – pare ci sia solo amicizia.