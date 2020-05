Chiara Ferragni, look da spiaggia: sapete quanto costa il suo cappello?

Chiara Ferragni, look da spiaggia su Instagram: sapete quanto costa il suo cappello? Il prezzo esatto.

Di influencer, sui social, ce ne sono davvero tante. Ma la regina indiscussa è lei, Chiara Ferragni. La biondissima imprenditrice digitale è una vera e propria star su Instagram, dove il suo profilo conta più di 20 milioni di followers. Ed è proprio su Instagram che, qualche giorno fa, la moglie del rapper Fedez si è mostrata in tenuta da mare, sfoggiando uno splendido costume floreale in terrazza. Ma, nel suo look da spiaggia, è stato anche un altro dettaglio a catturare l’attenzione. Parliamo del cappello dal colore fucsia sgargiante, che Chiara ha abbinato al bikini. Un accessorio utilissimo per coprirsi dal sole: ma sapete quanto costa? Ecco il prezzo esatto!

Chiara Ferragni, look da spiaggia: ecco quanto costa il cappello da pescatore indossato sui social

Chiara Ferragni sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi numerosissimi followers. La moglie di Fedez, partendo da un semplice blog, ha creato un vero e proprio impero digitale, diventando una delle influencer più famose e amate al mondo. Sul suo profilo Instagram, la Ferragni è seguita da ben 20,2 milioni di persone, con cui condivide video e scatti delle sue giornate. Dagli scatti di lavoro, agli attimi in famiglia: Chiara non perde occasione per tenersi in contatto con la sua famiglia ‘virtuale’. Alla quale, qualche giorno fa, si è mostrata in tenuta da mare, nonostante si trovasse in terrazza. Un bikini floreale mette in risalto il fisico scultoreo della Ferragni, che al bikini abbina un cappello color fucsia. Che non è affatto passato inosservato. Non solo perché è appariscente e di tendenza, ma anche per il prezzo! Sapete quanto costa? Si tratta di un modello buchet hat, ‘da pescatore’, di colore fucsia, firmato Chanel, come si può vedere dal logo tono su tono. Il prezzo? 490 Euro, come è riportato anche sul sito del marchio. Date un’occhiata a uno degli scatti pubblicati da Chiara sul suo account ufficiale:

Un accessorio utilissimo per proteggersi dal raggi del sole, ma anche per essere all’ultima moda. A quanto pare, infatti, il cappello ‘da pescatore’ sarà un vero e proprio must nell’estate che sta per iniziare. Se lo indossa la Ferragni, poi, non può che essere una garanzia! E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social della bellissima influencer? Non ve ne pentirete!