Domenica In, Mara Venier in lacrime: le sue parole

Mara Venier in lacrime nella puntata odierna di “Domenica In”, la conduttrice si è emozionata sul finale: ecco le sue parole

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, una delle trasmissione di punta della Prima Rete condotta da Mara Venier. La puntata è stata abbastanza particolare e segnata dall’infortunio accorso alla conduttrice poco prima della diretta. La Venier è caduta dalle scale, battendo la testa, ma ha resistito ed ha deciso di andare lo stesso in onda. La conduttrice era profondamente segnata ed ha rivelato che dopo la trasmissione avrebbe voluto raggiungere l’ospedale per ulteriori accertamenti. La caduta pare sia stata rovinosa. Dopo un lungo tour de force tutto in diretta, la Venier non è riuscita a trattenere le lacrime.

Domenica In, Mara Venier in lacrime

“Ci provo andare in onda. Sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua” aveva dichiarato la Zia Mara poco prima di andare in onda. La conduttrice è caduta dalle scale e, secondo quanto riferito da lei, pare abbia riportato una frattura al piede, che era abbondantemente fasciato, e una botta alla testa, per la quale andrebbe fatta una radiografia. La Venier ha resistito e come una guerriera impavida è andata in onda lo stesso con il suo programma domenicale. È stata una puntata ricca di emozioni e alla fine la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Uno degli ultimi collegamenti è stato da Pechino con Giovanna Botteri, giornalista della Rai che da inviata in Cina ha raccontato la pandemia di Covid-19.

La Venier ha voluto omaggiare la giornalista con un filmato che ha ripercorso tutta la sua carriera. La conduttrice poi ha aggiunto: “Spero che Giovanna tramite noi si sia sentita a casa, me lo auguro davvero, ma poi veramente bravi ragazzi, io devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi so arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie”. La Zia Mara a questo punto non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata cogliere dall’emozione.