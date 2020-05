Sembrerebbe che per la prossima edizione di Domenica In ci sia una clamorosa novità in arrivo: la sorprendente decisione di Mara Venier.

Manca davvero pochissimo alla fine di questa incredibile stagione di Domenica In. Tra bene due settimane, come svelato anche dalla diretta interessata in una delle sue ultime dirette, Mara Venier saluterà il suo tanto caro ed affezionato pubblico che, in queste lunghe settimane, le hanno fatto compagnia. E darà loro appuntamento a settembre. Perché sì, la conduttrice televisiva non abbandona affatto il suo pubblico! E, dopo una meritata vacanza, è pronta a ritornare più forte di prima in televisivo. Ecco, ma cosa succederà al suo show nella prossima stagione? Ovviamente, è ancora tutto da scoprire ed, ovviamente, da definire. Tuttavia, come anticipato da Davide Maggio, sembrerebbe che ci sarà una clamorosa novità in arrivo. Ebbene si. Stando a quanto si apprende sul sito, sembrerebbe che la prossima stagione di Domenica In sarà davvero speciale e, soprattutto, inedita. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Domenica In, clamorosa novità in arrivo: l’ha deciso Mara Venier

Stando a quanto si apprende dal sito DavideMaggio.it, sembrerebbe che per il ritorno a settembre di Domenica In, Mara Venier abbia pensato a qualcosa di completamente inedito. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice televisiva non voglia essere più da sola nello studio televisivo, bensì abbia intenzione di ‘sperimentare’ una conduzione corale. Certo, le interviste ‘vis a vis’ non mancheranno affatto, sia chiaro. Piuttosto, però, verranno intervallate anche da momenti di vero e proprio intrattenimento. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, fino a questo momento, non abbiamo alcun tipo di conferma. Ma se la prossima stagione di Domenica In fosse così, vi piacerebbe?

Quando Domenica In non è andata in onda per il Coronavirus

È sempre stata presente Mara Venier con il suo Domenica In nel fine settimane. Sempre bellissima e più in forma che mai, dalle ore 14:00 di ogni Domenica, la conduttrice televisiva è entrata nelle case degli italiani per far loro compagnia. Solo in un giorno, però, la Venier ha deciso di ‘saltare’ questo appuntamento. Quando, appena scoppiata la pandemia da Coronavirus, Mara ha deciso di non andare in onda per la troppa paura.